La Diputación se fija como prioridad paliar los efectos de la pandemia con medidas sociales

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, ha fijado como prioridad absoluta el impulso a las medidas sociales que palien los efectos de la pandemia, según ha indicado este martes en rueda de prensa, donde ha presentado las líneas de trabajo de cara al nuevo curso político. La institución provincial dará así continuidad a las iniciativas que ya se han venido desarrollando desde el inicio de la crisis sanitaria.

En ese sentido, Irene García ha anunciado que la posibilidad que ahora se abre para las Corporaciones Locales de recurrir a excedentes presupuestarios para movilizarlos en aspectos directamente vinculados a combatir la pandemia, va a favorecer que la Diputación pueda estar más cerca de la ciudadanía y las entidades locales. Al respecto –y a la espera de confirmar si en el Congreso de los Diputados se convalidará el acuerdo adoptado entre el Gobierno estatal y la Federación Española de Municipios y Provincias- la presidenta de la Diputación incidió en que “esta institución llegará al máximo nivel inversor que permita la legislación".

"Pondremos a disposición de los ayuntamientos todos los recursos a nuestro alcance en programas para reducir brechas de desigualdad y crear empleo”, apuntó Irene García, que ha recordado algunas de las medidas ya adoptadas, que han implicado “una movilización de recursos sin precedentes, en apenas un par de meses, para poner a disposición de los ayuntamientos hasta 27 millones de euros con los que hacer frente a sus necesidades en materias como desinfección de espacios públicos, compras de material de protección, contratación de más personal específico, reducción del impacto social de la pandemia y generación de empleo”. La presidenta de Diputación ha explicado que esa inversión se ha resuelto a través de excedentes del anterior ejercicio, unidos a modificaciones del presupuesto en vigor obtenidas diligentemente por personal de la institución provincial.

Facilidades a los contribuyentes y mantenimiento de los compromisos de asistencia a los ayuntamientos, a pesar de la pandemia, son otras dos claves de acción a mantener, según Irene García, quien ha querido subrayar que el Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria ha mantenido el ritmo de entrega de los adelantos a cuenta de la recaudación de los impuestos municipales.

Hasta final de julio la cifra de las transferencias a los ayuntamientos superan los 210 millones de euros, flexibilizando además el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes. La situación descrita supone “un ejemplo de la gestión ordinaria que hemos mantenido”, como solución eficaz para propiciar liquidez económica a las entidades locales.

La presidenta de Diputación también ha destacado la necesidad de unidad de acción, la corresponsabilidad y la interlocución entre todas las administraciones sin dejar de lado a la local, la que menos recursos tiene para combatir los efectos de la Covid-19. De este modo ha señalado que desde Diputación se mantienen los cauces abiertos con los alcaldes y alcaldesas, que coinciden en la necesidad de políticas sociales como lo más prioritario, según Irene García.

Al respecto ha lamentado que no se haya recibido esta correspondencia por parte de la Junta de Andalucía. Irene García ha señalado que el presidente autonómico, Juanma Moreno, no ha respondido a ninguna de las cartas que le he dirigido durante la pandemia ni atendido las solicitudes de reunión. Además no se ha convocado ni una sola vez el Centro de Coordinación interadministrativo que se reunía puntualmente durante la gestión del Gobierno de la Nación.

Al contrario, en este contexto “la Junta ha eliminado los fondos de la Inversión Territorial Integrada que primaban la peculiar situación de la provincia de Cádiz como consecuencia de su desempleo estructural, para derivarlos a atender una actuación como el plan Aire, que es un instrumento común para las ocho provincias andaluzas”, según ha señalado la presidenta de la Diputación.

También ha mostrado su desacuerdo con que el Gobierno andaluz pretenda desentenderse de la financiación de las tareas de desinfección de colegios. Asimismo, Irene García ha aludido a la inminencia del Brexit y a la repercusión directa que va a tener en el Campo de Gibraltar, que obligará a la Diputación a mantenerse alerta y proponer opciones constructivas para convertir esta nueva situación en oportunidad de crecimiento.