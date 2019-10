Continúan las quejas por el servicio de transporte en el Río San Pedro

Varios días después de que el Consorcio de Transportes reforzara las líneas M-030 y M-031 con destino Cádiz-Puerto Real-Universidad y Hospital, con más efectivos en horas de mayor intensidad de usuarios, los vecinos del Río San Pedro y muchos estudiantes universitarios continúan sintiéndose perjudicados "y como ciudadanos de tercera a la hora de tomar autobuses que se quedan faltos de plazas y dejan a muchas personas en las paradas".

No son pocos los vecinos que están usando las redes sociales para colgar fotografías y denunciar las situaciones que padecen, principalmente al finalizar la jornada lectiva, ya sea durante la mañana o por las tardes, los alumnos que usan el autobús para regresar a Cádiz o dirigirse a Puerto Real y Río San Pedro. "Invitamos a los que tienen que tomar cartas en este asunto que echen un vistazo a la página de la Plataforma en la que verán cómo se expresan todas las situaciones y que nadie se inventa nada. Es cuestión de ser de una vez competentes y efectivos", comentan desde la Plataforma Vecinal.

La plataforma reconoce que se han reforzado líneas en horas decisivas, pero entiende que “son vehículos de pocas plazas que ya incluso vienen con gente de pie, desde paradas anteriores". Tampoco entienden que la Universidad de Cádiz “no entre ya a solicitar más efectivos tanto para sus alumnos como para los vecinos de Puerto Real que tienen derecho a llegar a sus destinos".

En la crítica vecinal, la Plataforma recoge lo que la UCA publica en su página web referente al transporte: “La Facultad de Ciencias cuenta con una buena red de transporte que incluye paradas de autobuses y estación de tren". Dicen los vecinos que “se les olvido añadir que los autobuses les pueden dejar tirados en cualquier momento".

Aun más sangrante para los vecinos es el servicio que se presta a las personas con movilidad reducida. Por ello apoyan la convocatoria de protesta, prevista para el viernes 11 de octubre a las 12:00 horas en Cádiz, que tendrá como punto de partida el Estadio Carranza. “Es indignante que en pleno siglo XXI la práctica totalidad de autobuses que transitan por nuestra Bahía no sean capaces de trasladar a personas con movilidad reducida, por no poder extender la rampa o sufrir averías”. También plantean dudas sobre la legalidad de que estos autobuses puedan circular sin que funcionen estos dispositivos, “porque imaginamos que no deberían pasar satisfactoriamente la ITV reglamentaria".