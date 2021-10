‘DSOKO Fest’ marca el ritmo del verano en la provincia

Han pasado apenas tres semanas desde que una estrella de calibre internacional como Myke Towers pusiera el espectacular broche final de la segunda edición de DSOKO Fest, el ciclo de conciertos que hace dos veranos se convertía en pionero de este formato en la provincia de Cádiz. Tres semanas que han dado tiempo –y respiro– suficiente, tras el ajetreo de la temporada estival, para hacer balance de lo vivido en estos tres últimos meses. Un balance que solo puede ser de lo más positivo.Desde que el pasado 7 de mayo se presentara en sociedad esta nueva entrega de DSOKO Fest, el interés por una cita que había demostrado ya en 2020 que se podía seguir ofreciendo cultura a pesar de la pandemia, no hizo sino aumentar. Y es que el cartel de su segunda edición aglutinaba, ya desde el primero de sus anuncios, algunas de las estrellas más rutilantes de nuestra escena actual: Beret, Love of Lesbian, Bad Gyal, Lola Índigo, José Mercé, Miguel Ríos, El Canijo de Jerez, Ana Mena, Juan Magan, SFDK, Israel Fernández, Lennis Rodríguez, Lérica, José Mota, Santiago Segura, Flo Fernández y Martita de Graná fueron solo algunos de aquellos primeros artistas confirmados. A los que luego se fueron sumando otros no menos destacados como Morad, Omar Montes, Ñengo Flow, Recycled J, Henry Mendez o el mencionado Myke Towers. ¿El resultado? Una calurosa acogida por parte del público, que ha superado todas las expectativas y ha logrado colgar en más de una decena de espectáculos el cartel de “entradas agotadas”. En total, más de 60.000 personas han pasado por el recinto de DSOKO Fest este pasado verano, afianzando la cita en El Puerto de Santa María como la más multitudinaria de toda la provincia. Y por extensión, de gran parte de Andalucía.

Claro que los cifras no son solo importantes en lo referente al público. Quizás una de las razones de peso de este DSOKO Fest ha sido, sin duda, su decisivo paso adelante en un momento no menos decisivo para todos los ciudadanos: el verano de la recuperación. Una temporada que se afrontaba aún con numerosas dudas y lógicas restricciones, pero que apuntaba a la vuelta a la normalidad tras el azote de la pandemia. Unos meses en los que no solo estaba en juego el regreso a algunos de nuestros hábitos más rutinarios sino también reflotar una economía castigada hasta límites insostenibles. A esa esperadísima recuperación ha ayudado DSOKO Fest en los últimos meses de una manera contundente. Por un lado, el festival se ha erigido desde junio y hasta bien entrado septiembre en un destino turístico de primera, dada su variada oferta cultural, capaz de regalarnos por igual noches de flamenco, de rock, de blues, de pop, de reggaetón, de electrónica y hasta de Carnaval. De las más de 60.000 personas que han podido disfrutar este verano los conciertos y espectáculos de su ecléctica programación, un alto porcentaje eran visitantes, algunos aprovechando sus vacaciones en la zona, otros diseñándola alrededor de tal concierto o de tal espectáculo. DSOKO Fest ha demostrado, y con creces, que se puede facturar un turismo cultural más allá de los atractivos y habituales reclamos históricos y patrimoniales. Por otro lado, la cita portuense ha generado a su vez más de 100 puestos de trabajo directos, a los que hay que añadir también su vinculación con más de 20 empresas proveedoras de la provincia. Un impulso pues económico de notable influencia no solo en la ciudad que acoge el evento, El Puerto de Santa María, sino también en toda la provincia.

Precisamente la ciudad despedía el verano con dos buenas noticias. La primera, la ocupación hotelera, muchos días con todos los hoteles llenos y pernoctaciones en algunos casos que superaban los 300 euros por noche. La segunda, y según cifras aportadas por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía y la Concejalía de Promoción de Empleo del Ayuntamiento de la localidad, la creación de empleo, superior a la media provincial, regional y nacional: 4.204 contrataciones con un descenso del 25% en la lista de desempleados. Unas cifras, tanto unas como otras, en las que ha colaborado activamente esta última edición de DSOKO Fest.

Así lo ha querido reconocer y agradecer el propio alcalde de la ciudad, Germán Beardo, que destacaba esta pasada temporada estival como aquellas que se vivieron en la década de los 90 y que convirtieron El Puerto de Santa María en un destino turístico de primer orden. “Hemos conseguido poner en valor gracias a la apuesta de empresarios valientes distintos espacios de la ciudad que se han convertido en escenario de paso de grandes artistas que no han dudado en incluir El Puerto en sus giras”, declaraba a estas mismas páginas, añadiendo una mención muy especial a la labor desempeñada por DSOKO Fest. “La programación de DSOKO ha sido sin duda un importante revulsivo para el ocio estival, generando una inyección económica destacada, que se ha traducido en contrataciones e inversiones en la ciudad”. La cultura, una vez más, genera riqueza. Y DSOKO Fest es una prueba fehaciente de ello.

El propio alcalde ponía también el foco de atención en sus declaraciones en otro aspecto que conviene reseñar en este balance de DSOKO Fest y su influencia en un verano esperanzador: “Este ciclo de conciertos y esta apuesta por la música nacional, que ha sido uno de los sectores que más ha sufrido el parón de la pandemia, se convierte por segundo año consecutivo en un motor de desarrollo económico de la ciudad”. Al destacar en sus palabras el apoyo de DSOKO Fest a la música nacional, tan necesitada de empuje, se hace patente uno de los objetivos prioritarios del festival en sus –hasta el momento– dos años de existencia, el ser fiel a esa máxima indispensable para todos aquellos que amamos la música más allá de que la disfrutemos a uno u otro lado del escenario, arriba o abajo del mismo: “El espectáculo debe continuar”.