Críticas al Gobierno local por el mes de vacaciones del edil de Hacienda

Con la llegada del mes de agosto comienzan las vacaciones de verano para algunos de los integrantes del equipo de Gobierno y eso ha generado polémica y cruce de acusaciones entre Adelante Puerto Real y el PSOE. La coalición de Podemos e izquierda Unida no entiende que concejales como el de Hacienda, Rufino Morillo, se marche de vacaciones durante todo el mes de agosto cuando apenas lleva un mes y medio en el cargo.

Creen que va a disfrutar de un periodo vacacional que no le corresponde. "Ahora mismo solo han devengado tres días de vacaciones; y a final de año, medio mes de vacaciones. En ninguna empresa anticipan las vacaciones ya que el trabajador puede causar baja antes de haberlas devengado, como ya ha ocurrido con dos concejalas del PSOE”, mantienen en Adelante Puerto Real

Sobre esto añaden que “cuando una persona deja su puesto de trabajo por excedencia para ocupar un cargo público, esa persona es liquidada en su empresa y se le pagan las vacaciones no disfrutadas, ya que son un derecho irrenunciable del trabajador”. Por ello, dicen no entender que, “precisamente el señor Rufino Morillo, que es el concejal mejor remunerado de la Corporación, se coja 31 días de vacaciones que no le corresponden”. La secretaria general de Podemos, Ascensión Ruiz, llega incluso a decir que “regalar medio mes de vacaciones con dinero público podría ser un caso de prevaricación”.

Al margen de estas cuestiones, también afean que se tomen vacaciones cuando en el último pleno municipal no pudieron responder a algunas preguntas de la oposición argumentando que no habían tenido tiempo ponerse al día en determinadas cuestiones.

La crítica de Adelante no solo se centra en Rufino Morillo, también en los diez días de descanso que se tomará la alcaldesa. “Aquí no estamos hablando de legalidad, ilegalidad o de lo que pueda hacer o no la Alcaldesa, sino de tener escrúpulos y responsabilidad para con la ciudadanía”, dice Adelante en un comunicado.

Estas críticas han sido respondidas por el portavoz del grupo municipal socialista, Carlos Salguero, recordando que “ellos mismos, nada más llegar al gobierno municipal en 2015, abandonaron sus funciones para disfrutar de vacaciones”. Para el socialista la crítica de Podemos e Izquierda Unida está basada en la “necesidad de acudir a la hipocresía cuando no se tienen argumentos para atacar”.

Salguero detalla los concejales no abandonarán sus responsabilidades y “estarán disponibles durante la semana de vacaciones en todo momento, como ya han trasladado a los técnicos de cada área”. Sobre el concejal Rufino Morillo explica que sus vacaciones hacen referencia a su cambio de domicilio en periodo estival, pero que estará disponible durante todo el mes