Críticas de CGT a Francisco Vaca por su gestión en el Consorcio

Francisco Vaca, presidente del Consorcio Provincial de Bomberos, realizó esta semana un balance muy positivo de los cuatro años de esta legislatura en el organismo. Destacó sobre todo la reducción de la deuda y las mejoras realizadas en el servicio, así como los acuerdos alcanzados con los municipios. Sin embargo, esta visión tan idílica del servicio choca con la que tienen los sindicatos. Manuel Tizón, representante de CGT en la Sala 085, y uno de las personas más críticas con la gestión de los directivos del consorcio durante la última década, ha criticado a este medio algunas de las afirmaciones de Vaca. “Sinceramente creo que Francisco Vaca debería primero mirarse él y ver qué es lo que ha hecho en estos últimos cuatro años antes de sacar pecho por supuestas reducciones de la deuda”, dijo.

Tizón reconoció que “efectivamente ha tenido ahora una convocatoria pública de bomberos, pero esos bomberos se han estado pagando durante mucho tiempo y no aparecían por ningún lado. Los ayuntamientos pagan ese dinero para que los bomberos estén en los parques pero eso no pasaba, porque falta personal. Lo venimos diciendo. A veces se está pagando una cifra por encima de la dotación real de cada parque. Eso para empezar”, criticó.

Hace meses que Tizón denunció en estas mismas páginas las deficientes comunicaciones de la Sala del 085, unos problemas que asegura que no se han subsanado. “En muchos sitios ni siquiera pueden dar las órdenes de salida por las radios porque tienen unas deficiencias tales que es imposible hablar con ellos. De hecho hay parques que en ocasiones tienen que avisar a la Policía Local para dar órdenes de salida de incendio. Nos ha pasado en más de una ocasión”, dijo.

“Además –continuó– el señor Vaca sabe perfectamente que ha habido requerimiento de inspección de todo tipo por el tema de la contratación de la sala del 085, tanto laboral, como de inspección del parque de Tres Caminos, que es donde está situada la sala, y la brutalidades que se pagan a empresas externas cuya gestión es simplemente sacar las nóminas a fin de mes”.

CGT afirma que los ayuntamientos pagan mucho por un servicio que no se cumple

Las lista de reclamaciones al presidente del consorcio es extensa. “También debería explicar el señor Vaca dónde está en la contabilidad del consorcio con las cantidades que se pagan a estas subcontratas. En el caso concreto de la Sala 085 jamás hemos visto esas salidas de dinero en los documentos que hacen públicos, teniendo en cuenta además que llevamos 20 años subcontratados”.

Desde CGT aseguran que “nosotros pensamos que la gestión no es la adecuada, que el señor Vaca habla mucho de los presupuestos y saneamientos, pero habría que ver esas cuentas, porque todavía estamos pendientes del Caso Flama, que son ocho millones de euros cuyo destino que se está investigando, porque parece ser que fueron para seguros particulares y viajes de lujo, y de esto tampoco comenta nada”.

“El presidente del consorcio no ve el estado en que se encuentran los camiones, ni los parques, todo esto va generalizado en cuatro años de decadencia absoluta, pero ahí se sigue vistiendo una moto que se pinta y se reforma por fuera, sin entender que el motor no funciona, esa es la perspectiva que como representante sindical expongo, para que la gente sepa que se está pagando un servicio muy caro y ese dinero no se ve en los parques de bomberos”.