Cristina y la ayuda dependiente

Cristina nació en San Fernando con un problema en el paladar, en la úvula, más conocida como la campanilla. Cuando tenía poco más de un año fue intervenida quirúrgicamente para ponerle solución pero algo se torció. La anestesia utilizada para la operación provocó en Cristina una parálisis cerebral que la ha condenado a vivir encadenada a la infancia. Porque desde la intervención Cristina se quedó anclada en los dos años. Si el tiempo juega siempre en nuestra contra desde el mismo momento en que nacemos, hay que ser muy iluso para no asumirlo, la existencia de esta isleña y de toda su familia se convirtió desde entonces en una ladera empinada. Sin embargo, como todo es susceptible de empeorar, los padres de Cristina tienen que enfrentarse ahora a un nuevo contratiempo que amenaza con torpedear su bienestar. La cuestión es que Cristina ha cumplido 22 años y que la administración pública andaluza sólo contempla la educación gratuita hasta los 21. Fernando, su padre, reconoce que están viviendo una situación desesperada. “Mi hija ha estado desde pequeña en Afanas San Fernando, pero al cumplir los 22 años nos dicen que ya no puede seguir allí y que debe pasar a un centro de día. Para ello nos piden que entreguemos todo lo que recibimos por la Ley de Dependencia, algo más de 300 euros, y, además, el 25% de la pensión que cobra mi hija. En total sería como pagar unos 600 euros mensuales, algo que con la pensión tan corta que yo tengo y los cuidados en casa que necesita Cristina nos resulta imposible de asumir”.

Fernando ha llamado a todas las puertas sin encontrar ayuda. “He llamado a muchas puertas, a diferentes administraciones, pero nadie me ayuda. Me encuentro muy solo en esta lucha por el bienestar de mi hija, porque ella necesita seguir relacionándose, en la escuela, en un centro preparado, no puede estar todo el día en casa”, dice.

Cristina tiene una discapacidad del 90% que la hace gran dependiente para todo, para vestirse, para moverse, para alimentarse, es como un bebé de 22 años, con todos lo que eso conlleva.

El centro de día al que Cristina acudiría se encuentra en La Casería, y Fernando asegura que no tiene ninguna queja de Afanas ni de ninguno de sus trabajadores, sólo considera que “la ley debiera ser un poco más flexible para casos tan especiales y concretos como el de mi hija”.

Comenta que ni desde la Junta de Andalucía ni desde la Delegación de Asuntos Sociales de San Fernando han hecho nada por su familia. “Cristina no habla, se comunica con nosotros por señas, necesita una atención profesional y personalizada, gente preparada que pueda hacerle la vida más fácil”.

Explica Fernando que Cristina necesita pañales, ropa, una alimentación adecuada, y que con su pensión y los apenas 200 euros que quedarían de la de chica tras pagar el centro de día no les llega. “Es imposible. La situación es desesperada y nadie nos ayuda. No estamos pidiendo un trato de favor, sólo que se mire cada caso de manera individual y no haya una ley general para todos. No creo que sea demasiado”, apunta.