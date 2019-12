Enero de este año que termina. Era un partido del San Fernando contra el Medina. Cristian jugaba en el San Fernando, lateral izquierdo. Lo ha contado ya unas cuantas veces, así que no le cuesta nada repetirlo ante su vaso de colacao en la cafetería del hotel Las Canteras, en Puerto Real, cerca de su domicilio. A su lado, su padre. Como es natural, orgulloso de la gesta de su hijo. “En un corner, dos jugadores chocaron uno contra otro”, rememora Cristian, “y uno de ellos, del Medina, cayó al suelo. Vi que no se movía. Entonces le puse de lado y le saqué la lengua. Ya después vinieron el entrenador y los médicos y eso”.

En esos momentos, todo el mundo se puso muy nervioso. Los jugadores de los dos equipos, los espectadores, familiares del chaval que permanecía inmóvil en el suelo... Pero Cristian actuó con serenidad. Quienes fueron testigos destacan ese detalle. No podía pasar inadvertido. Un chaval de 12 años se acerca al futbolista del equipo rival que está desplomado en el suelo tras un encontronazo y con dos movimientos certeros evita lo peor. Le salva la vida.

¿Por qué sabía Cristian que era precisamente eso lo que había que hacer? “Porque lo vi en un partido del Deportivo de La Coruña contra el Atlético de Madrid”. ¿Eso fue todo? ¿Ningún cursillo de primeros auxilios, ninguna indicación previa de nadie? Nada. Un partido en la tele y un joven espectador muy atento a lo que sucede. “Me quedó en la cabeza y eso hice”.

¿Y por qué cree Cristian que se le grabó esa escena, ese gesto? Reflexiona. No hay ahora una respuesta que ya ha dado en varias ocasiones. “Pues no sé... Se me quedó grabado porque...”. Es un chaval muy espabilado. No tarda en hallar un hilo del que tirar, en explicarse a sí mismo algo en lo que no había pensado antes. “Porque en los partidos de fútbol siempre te muestran lo peor que hay, siempre ves lo peor. Y aquello fue lo mejor que vi. Yo vi lo más bueno que había en el partido”.

Hay una parte de algunos partidos que a Cristian no le gusta. “Cuando hay peleas y todo eso”. De modo que lo más llamativo, lo que le quedó grabado de aquel partido fue la imagen de un gesto, de una acción que rompía con lo habitual. Cuando llegó el momento, lo reprodujo tal cual.

Cristian tiene 13 años de edad. Tenía 12 cuando ocurrió ese episodio que le ha hecho merecedor de una medalla de Protección Civil. Hace unos días acudió con sus padres a recogerla a Madrid. Se la entregó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El ministro le dijo que si necesitaba cualquier cosa, que no dudase en decírselo.

El padre de un compañero de Cristian en el San Fernando es médico. Estaba allí, en el partido. Se ocupó de atender al jugador herido hasta que llegó la ambulancia y fue trasladado al hospital. Cristian supo enseguida que le había salvado la vida porque empezaron a comentarlo allí mismo ese médico y otras personas. Por eso tiempo después sonó el móvil de su padre y era para comunicarle que Protección Civil había decidido conceder una de sus medallas anuales al joven futbolista que había protagonizado una de las escenas más gratas de un partido de fútbol. A Cristian.

En Madrid, Cristian se sintió bien. Buenas sensaciones. ¿Qué fue lo que más le gustó? “El balón de fútbol”. En su día, en una entrevista en la televisión, le habían preguntado sobre qué le gustaría que le diesen, además de tantas y tantas felicitaciones. “Una camiseta firmada por los jugadores del Madrid. O un balón”. Fue su respuesta. En Madrid, junto con la medalla, se encontró con ese regalo: un balón firmado por todos los futbolistas de su equipo favorito.

A Cristian le gustan dos cosas del Madrid. Su equipación y cómo juegan. Sus preferidos: Sergio Ramos y Marcelo. Cuando sea mayor, Cristian quiere ser como ellos. Un buen futbolista. Uno de los grandes. Ahora bien, si falla ese camino, si al final no salen las cuentas, dispone de un plan B. “Quiere ser guardia civil”, apunta José María, su padre. Y él puntualiza raudo: “De los GEO”. Te gusta a ti esa profesión... “Desde chico”.

Cristian precisa que prevé ir un año a la Universidad y luego a la academia. Lo tiene muy claro. Explica que podría comenzar la formación para ser guardia civil con el bachiller pero que un año en la Universidad le dará más nota para competir por entrar en la academia.

No, aún no sabe qué carrera elegirá, desde qué carrera saltará a la academia que forma a los geos. Eso lo pensará más adelante. Porque ahora está centrado en el plan A y sabe que tiene mucho trabajo por delante.

Cristian dejó el San Fernando y juega ahora en el Estrella Portuense. Entrena cuatro días a la semana. “Si contamos el partido, cinco”. Una hora y media por jornada. Sin fallar. Sus padres, José María y Ana María están muy orgullosos de él. “Nadie esperaba la reacción que tuvo Cristian. Hasta el médico que estaba allí se quedó asombrado. Un chaval de sólo 12 años... No se puso nervioso”.

Le han dicho varias veces que sería un buen médico. Por el momento, él opta por futbolista. Y lo ya mencionado, un guardia civil pero de los GEO. Una profesión que también requiere nervios de acero. Como la de médico. No se aleja tanto.

Mientras tanto, mientras llega ese futuro aún tan lejano, Cristian batalla con el segundo curso de la ESO en el colegio Virgen del Carmen, en Puerto Real. Sacó buenas notas el curso pasado pero este trimestre no ha ido tan bien la cosa. “Regular”, dice él. No obstante, se trata de un bache que prevé superar en breve. Ánimo no le falta. Ni voluntad. “Ha sido un bajonazo”, explica. Y remata con precisión: “Pero ahora remonto, en el segundo trimestre”.