Coronavirus El Puerto: Carta de la Policía Nacional a los abuelos y abuelas

La Policía Nacional ha enviado una carta a las personas mayores de El Puerto de Santa María. En este bello escrito les piden que respondan para conocerlos y que les cuenten sus inquietudes. Este es el texto:

"En primer lugar, permítame que me dirija a usted llamándole abuelo o abuela, lo hago desde el más absoluto cariño y respeto. No encontraba otra palabramás entrañable ni más idónea para este momento.Quien les escribe es un Policía Nacional, uno de los cientos que trabajan díatras día en vuestra ciudad para que os sintáis siempre seguros, y por endemás libres y felices.Es cierto que hablar de libertad y felicidad en estos momentos es difícil ynos cuesta mucho. Pero eso ya es conocido por todos y no es necesarioahondar en ello. En cambio, lo que sí creo que es muy necesario en estos díases que sepáis que la Policía sigue ahí, trabajando desde diferentes áreas, codocon codo junto a otras Instituciones y otros profesionales con el fin deborrar, en la medida de lo posible, esa sensación de angustia, soledad y miedoque en esta situación nos atrapa.Y con este fin os escribo, para conoceros y conocer vuestras inquietudes,para que sintáis que estamos a vuestro lado; deseando que contéis conmigo silo necesitáis, y que me escribáis cuando os sintáis solos, tristes o alegres -por qué no- en estos difíciles momentos.Os aseguro, que a veces, escribir a alguien y saber que esa persona leeránuestra carta, que la estará esperando, es una de las mejores formas deatenuar nuestros miedos, inseguridades y esos sentimientos de soledad queahora de forma más acusada estamos viviendo.Por ello, os animo a que contestéis esta carta, que nos digáis a los policías quépodemos hacer por vosotros, cómo os podemos ayudar y, sobre todo, que nosdigáis a los más jóvenes cómo, entre todos, vamos a superar toda estadesafortunada situación que pronto se transformará en abrazos con nuestrosseres queridos.Con afecto, un Policía Nacional"