Coronavirus en Cádiz: La primavera que perdimos

Pedro Gallardo Profesor del IES Manuel de Falla de Puerto Real

“Prefiero mil veces las clases presenciales”

“De un día para otro te dicen que te tienes que quedar en casa, pero seguir atendiendo a tus alumnos. ¿Cómo se hace eso? Ahhhh! Ese es tu problema, nos dicen desde la administración”, de esta manera comienza a exponer su experiencia durante el Estado de Alarma Pedro Gallardo, profesor del Departamento de Dibujo del IES Manuel de Falla, en Puerto Real. El docente añade que “el primer mes fue un sálvese quien pueda buscando plataformas, sistemas y programas o aplicaciones para tener a los niños conectados. Craso error. Cuando creíamos que lo teníamos controlado, !oh!, estamos mandado demasiada tarea, los padres y los alumnos están abrumados”. Momento para la reflexión. “Desde nuestras reuniones entre profesores, procuramos ponernos de acuerdo. A partir de ahí, empiezan a llovernos clases online, en las que los alumnos se niegan a mostrarse en cámara (les ampara la ley) y das clases a pantallitas en negro, con incluso los micros cerrados; a veces hay atendiendo algún padre mientras el alumno no se sabe donde está”, explica.

Luego, “lluvia incesante de envíos de tarea, por mail, con fotos al revés, desenfocadas, donde en el asunto del mail te preguntan cosas del trabajo; trabajos subidos a la plataforma que te salta la alerta a cualquier hora (cuando digo a cualquier hora es a cualquier hora); tutorías por teléfono, en la que a veces te enteras de dramas humanos que te saltan las lágrimas”. Apunta Gallardo que “todo esto, en casa, atendiendo también a tus propios asuntos domésticos, o sea, recoger, limpiar, salir a comprar, y atender también a las tareas de tus propios hijos… en fin muy estresante”. Y ya “cuando todo parece controlado, por fin, aparecen alumnos de la nada, que se habían desconectado, preguntándote qué tienen que entregar”.

En definitiva, Pedro Gallardo asegura que prefiere “mil veces las clases presenciales en las que me ciño a un horario, y muy a gusto, a esto, que además de estresante, no me atrevo a decir que ha servido para algo. Todo ello, además con la incertidumbre desde las altas esferas, que nunca supieron darnos respuestas a lo que se nos presentaba, aún están dando palos de ciego”./ J.M.S.R.

Francisco Gómez Propietario de la empresa Banderas del Sur, de Prado del Rey

“Nos reinventamos con la fabricación de batas para el SAS”

La palabra crisis se escribe en chino combinando dos caracteres que significan “peligro” y “oportunidad”. Un ejemplo de ello es Banderas del Sur, una pequeña empresa de Prado del Rey especializada en la confección de banderas, que ha aprovechado la pandemia para reconvertirse en fabricante de batas y buzos para sanitarios. La idea surgió al desplomarse su negocio tradicional con el estallido de la pandemia, según relata su propietario, Francisco Gómez. Inicialmente, se planteó fabricar mascarillas ante la carestía que había en el mercado español junto a otro socio, especializado en la distribución de material de seguridad y prevención. Llegaron a hacer varios prototipos para lograr su homologación. “Conseguimos elaborar una mascarilla FPP2 que funcionaba pero no disponíamos del material filtrante, por lo que no pudimos lanzarnos a fabricarla”, recuerda Gómez.

Lejos de tirar la toalla, se lanzó a confeccionar batas y buzos homologados para uso sanitario. “Después de dos meses y medio buscándonos la vida con las mascarillas, nos metimos a hacer batas porque teníamos acceso al material, que estaba muy escaso en ese momento”, relata. La firma presentó los prototipos a la Dirección de Compras del SAS para que los chequeara. “Me dijeron que los buzos no les interesaban, pero las batas sí”, señala el empresario. Finalmente, el SAS les ha encargado 120.000 batas, lo que les asegura carga de trabajo para seis meses. Además, han logrado otro contrato con un intermediario de la Junta de Extremadura para proveerles de EPI.

“Hemos comprado diez máquinas de costura de distintos tipos para colocar con urgencia a diez personas”, resalta Francisco Gómez, que explica que esto ha supuesto una inversión de 30.000 euros, además de adelantar el pago de la materia prima al contado. Y en los últimos días se ha reactivado su negocio tradicional de banderas con nuevos pedidos de clientes institucionales. “La situación ha cambiado 180 grados”, sostiene el empresario. La sociedad cuenta ahora con trece empleados, aunque no quiere hacerse ilusiones. “No sabemos cómo estará el mercado cuando acabe el contrato de la Junta. El pedido nos facilita pagar la inversión en maquinaria y queremos meter la cabeza para lograr nuevos clientes, pero a la gente les he dicho que el horizonte de trabajo es de seis meses”, destaca./A.M.

Raúl Serván Carnicero del mercado central de abastos de San Fernando

“Toda crisis deja marca"

Raúl Serván es uno de esos que ha estado "al pie del cañón" durante todo el estado de alarma que ahora llega a su término. "Todos los días y las mismas horas de siempre, no hemos fallado", afirma el presidente de la asociación de detallistas del Mercado Central de San Fernando desde la carnicería Mariló Amores.

Han sido tres meses muy díficiles, admite. Y ahora, aunque acabe el estado de alarma, sigue siendo todo bastante complicado. "Seguimos en crisis. Hay mucha gente pasándolo mal. Hay negocios que no han podido volver a abrir, gente que sigue en un ERTE...", afirma.

Lo ocurrido -eso lo tiene claro- ha dejado huella en el negocio. "Toda crisis deja marca", sentencia. "¡Y nosotros llevamos encima ya unas cuantas!".

Al estar en primera línea ha visto cómo ha ido evolucionando el estado de alarma, desde "el caos de los primeros 15 días", cuando la gente abarrotaba el mercado y se llevaba todo lo que podía hasta la reacción posterior en los momentos más duros de la pandemia, en la que dejaron de salir refugiándose en sus casas. Y luego, claro, la desescalada, el regreso a la calle.

En su caso, notó especialmente la crisis al ser una carnicería que suministra a varios establecimientos de hostelería de la zona.

El Covid-19, además, llevó al servicio a domicilio, "que nosotros ya teníamos de antes pero que se impulsó con el estado de alarma". Sus compañeros del Mercado Central también se subieron al carro. El problema, dice, es que luego la gente, en cuanto ha podido salir, se ha olvidado pronto de esos puestos y negocios que estuvieron ahí durante todo el estado de alarma "llevándote las compras a la puerta de tu casa". /A.R.

Pablo Otero Director de la residencia de ancianos Fragela, en Cádiz

“El miedo sigue ahí. Cualquier contagio prendería una mecha”

Pablo Otero ha estado al frente de una residencia de mayores ubicada frente al Falla en la que el número de contagios durante el coronavirus ha sido cero. "Me quedo con la valentía y la capacidad de adaptación a las circunstancias que han mostrado los residentes. Tres meses sin salir y sin poder a sus familiares, con un protocolo duro de limpieza y desinfección al que se han adaptado sin rechistar". Otero recuerda que muchos de sus residentes han vivido guerras y "quién les iba a decir que iban a vivir una situación parecida". Por otra parte, otro punto positivo, el personal de la residencia que han dejado ver su "unión y su gran capacidad de trabajo y sacrificio. Han tenido que doblar cuadrantes, en ocasiones, a petición de ellos mismos para evitar la circulación de trabajadores. Han mostrado una cohesión que, a mí, me emociona.Como negativo, "la bofetada que en su momento nos ha dado el coronavirus". Ahora van a tener, según Otero, que esperar un poco más que el resto de los gaditanos para regresar a esa nueva normalidad que todos desean y todos deseamos. "Ellos ya nos preguntan cuándo podrán salir pero el riesgo continúa y está latente. El miedo sigue ahí. Cualquier caso de contagio prendería como una mecha pero, si la primera bofetada no nos cogió preparados, ahora sí lo estamos".

El secreto, según el director de la residencia de mayores, ha estado en darle prioridad, en todo momento, al sentido común a la hora aplicar las decisiones y los distintos protocolos: aislar a los más dependientes en la planta de arriba, a los más válidos, abajo, separamos los comedores, los talleres... y eso pienso que nos ha valido de mucho para que nos haya ido tan bien hasta ahora"./J.B.

Santiago Galván Alcalde de Zahara de la Sierra

“Hemos sido portada en 50 países”

¿Cómo se come que una pandemia sea la mayor campaña de promoción turística de todos los tiempos, a nivel mundial, de un pueblo de apenas 1.400 habitantes? Pues eso es lo que le ha pasado a Zahara de la Sierra, que su estrategia para frenar el coronavirus, que no ha contagiado a ninguno de sus vecinos, se ha visto en medio mundo. Y cuando decimos en medio mundo es en más de 100 países. “Empezamos a contar nuestra historia para luchar contra la pandemia en medios de aquí y de golpe nos han llamado de todos lados. Hemos sido portada en 50 países y el punto de inflexión vino cuando la CNN emitió un reportaje a más de 100 países. Las vistas del pueblo son llamativas y dentro de todo lo que ha supuesto la pandemia, hemos vendido, incluso, imagen. Pese a que sólo se puede viajar entre provincias, es destacable que estos días tengamos colas de turistas a la hora de comer en los bares y restaurantes”, cuenta el alcalde de Zahara de la Sierra, Santiago Galván (PSOE), que en apenas un año de experiencia como regidor ha tenido que gestionar los efectos de la mayor crisis sanitaria de los últimos tiempos.

Zahara de la Sierra lo tuvo claro desde el primer momento que se decretó el Estado de Alarma y se bunquerizó para frenar al bicho controlando los accesos de entrada y salida al pueblo y movilizando a un batallón de voluntarios para echar una mano al Ayuntamiento y sobre todo, a la población más mayor y vulnerable. Hoy, la cosa está más normalizada y el 85% de los negocios están abiertos. Aunque, este pueblo eminentemente turístico no es ajeno a los efectos que la pandemia está acareando a las familias y los negocios. “Es nuestra preocupación y por eso hemos articulado medidas. Queremos que todo el mundo pueda sobrevivir en 2020, tanto familias como negocios”. Galván aplaude la posibilidad de que la gente pueda acceder al ingreso mínimo vital ya a ayudas sociales para muchas personas. “Va a salvar a familias que han tenido muy mala suerte porque les han sobrevenido unas circunstancias difíciles. Lo digo con conocimiento de causa”, certifica. Como alcalde también muestra la preocupación generalizada de los negocios y su Ayuntamiento ha articulado una batería de medidas para aliviar las cargas, entre ellas exención de pagos de alquileres, concesiones administrativas, veladores... “Es un enorme esfuerzo para la administración municipal, pero no queda otra. No queremos dejar a nadie atrás, ni a familias ni a negocios. Las cifras del paro en pueblos turísticos como éste, con 18 bares y restaurantes y cinco alojamientos, se han notado durante la pandemia”.

El alcalde es optimista y cree que el turismo fluirá de nuevo. Ahora que el Estado de Alarma finaliza, el regidor muestra su orgullo ante la respuesta de “unidad” de toda su población para luchar contra la pandemia. “El 5% del pueblo se volcó como voluntario en tareas de desinfección o ayudando en lo que hiciera falta. Si extrapolamos esos datos a una capital como Madrid eso suponen 225.000 personas”. /E.A.

Los Romero Muñoz Familia numerosa

“Las tareas en casa ha sido lo peor de todo”

La desescalada de los Romero Muñoz, la familia isleña de 14 miembros, se está realizando con campanas de boda. La nueva normalidad para Juan Manuel Romero, Maribel Muñoz y sus doce hijos, viene con la celebración del enlace de la mayor de los hermanos, Isa, que se casa el 15 de agosto, después de haberlo suspendido a causa del estado de alarma. “Si tenía ganas de recuperar la normalidad era principalmente por recuperar la ilusión de la boda”, dice tajante Isa.

El Trajín de los preparativos, para que no falte un detalle, la mantiene con la cabeza centrada en ese momento en el que espera que todo salga como se había imaginado. Le ayuda su familia, que también disfruta de su desescalada tardía. Y es que los Romero Muñoz alargaron un poco más el confinamiento. Ya advirtieron días antes de entrar en la fase cero, cuando se permitían los paseos para los más pequeños, que tenían temor de salir a la calle por un posible contagio. Y así fue. Dos semanas más estuvieron confinados en casa. No fue hasta el final de la fase uno cuando volvieron a salir a pasear, especialmente los más pequeños.

“Los mayores fuimos saliendo poco a poco, con algunos amigos o a visitar a los abuelos con medidas de seguridad, pero todavía no hemos hecho nada todos juntos. A este paso no salimos a la vez hasta el día de la boda”, dicen.

Sin embargo, la familia cuenta las horas para que llegue el lunes. “Pero no por salir del estado de alarma sino porque acaba ya el colegio”, dice Isabel con entusiasmo. “Las tareas en casa ha sido, sin duda, lo peor de todo. Hasta el último momento hemos estado liados convirtiendo la casa en una escuela. La verdad es que estamos agotados y nunca hemos tenido tantas ganas de que lleguen las vacaciones”.

Pero ni el confinamiento, ni las tareas, ni las malabares que han tenido que hacer para pasar todo este tiempo recluidos en un pequeño piso de San Fernando, han hecho que la familia pierda la sonrisa, la ilusión por preparar la boda ni las ganas de una de las pequeñas que en septiembre hará su Primera Comunión. /C.P.

Antonio Guijón Enfermero de la planta Covid del Puerta del Mar

“A ver cómo va la cosa cuando se abran las fronteras”

Antonio Guijón, enfermero de la planta octava del Puerta del Mar, ha vivido la pandemia en toda su extensión. Primero como profesional, temeroso ante lo desconocido, ante esa enfermedad que se extendía desde Asia, y posteriormente al verse contagiado. Ahora, a punto de finalizar el estado de alarma, relata sus impresiones.

“Al principio lo vivimos con la incertidumbre de lo que estaba pasando en China. Con la inquietud de cómo iba la enfermedad a evolucionar, el miedo a contagiar a tus padres, a tus hijos, pero también con una mezcla de ilusión, de aunar esfuerzos entre nosotros, porque hemos estado a piñón fijo en el hospital, y así seguimos”.

Pasó la enfermedad asintomático. “Otros compañeros míos no han tenido esa suerte, de hecho alguno todavía sigue de baja porque continúa con problemas respiratorios. Pero bien. Yo contento. Sin secuelas. Estamos viendo el tema para que se considere eso para el futuro. Algunos se asfixian, no se puede incorporar”.

¿Y cómo viven los posibles rebrotes?. “Ahora mismo estamos a la expectativa. Todos aquí hablando de los rebrotes, de China, Alemania, Algeciras, que si San Fernando, cada vez más cerca, aquí estamos con la cosa de que cuando se abran las fronteras, y empiece a moverse la gente entre provincias, a moverse el virus, pues a ver cómo va la cosa”.

“Al menos -continúa- ya conocemos un poco el campo de batalla. Sabemos cómo es el virus, estamos más preparados. No tenemos miedo pero sí respeto a esa segunda oleada. Pensamos que en verano no va a ser tanto, pero sólo es una idea. La planta está muy tranquila pero no bajamos la guardia ”.

Reconoce Antonio que “el miedo que tenemos es que cualquier rebrote salte con más virulencia y todo el esfuerzo que hemos hecho no haya servido para nada. Las medidas higiénicas se tienen que mantene, mascarillas, distancia. Además es que esto ha pasado hace un momento, no seis años. Llevamos tres semanas tranquilos de casos. Hay que mantenerse en guardia”, concluye./P.M.E.

Alfonso Álvarez Enfermo de Covid

“No sé hasta qué punto la gente es consciente de la situación”

Alfonso Álvarez ha pasado el estado de alarma de forma un tanto “anómala”, como él mismo dice, ya que enfermó de coronavirus en la primera semana del confinamiento y ha permanecido en aislamiento gran parte del tiempo que ha durado el estado de alarma.

Cuenta que empezó a notar los primeros síntomas el sábado 21 de marzo por la noche: había perdido el sentido del gusto y tenía “mal cuerpo”. “Cada día me fui encontrando peor y me aislé en casa porque me di cuenta que no era un catarro normal. Como no mejoraba y la fiebre no desaparecía, decidí ir a Urgencias”, relata.Allí le hicieron una radiografía y una prueba PCR, y lo mandaron a casa aislado. Al día siguiente, le informaron de que la prueba del coronavirus había dado positivo. A los dos días volvió a Urgencias y le hicieron otra radiografía en la que vieron una neumonía bilateral.

Quedó ingresado en el Hospital Puerta del Mar, donde permaneció hasta el día 1 de abril, que le dieron el alta. A las dos semanas le repitieron la prueba del coronavirus y volvió a dar positivo, así que siguió aislado hasta finales de abril.

Cuenta que la segunda vez que acudió a Urgencias, lo vivió con mucha incertidumbre “porque no sabía cómo iba a evolucionar la enfermedad. Pero afortunadamente, desde el primer día que me pusieron el tratamiento empecé a mejorar”. Está muy agradecido al personal del Puerta del Mar que le atendió “de forma estupenda, a pesar de las dificultades”.

Cuando le dieron el alta, tuvo un seguimiento telefónico y después ha acudido al hospital a que le hicieran varias revisiones, algo que le tranquiliza.

Una vez recuperado, ha donado plasma en el punto fijo de donación que se encuentra en el Hospital Puerta del Mar para un ensayo clínico en el que se evalúa la eficacia del tratamiento con plasma de pacientes que han superado la covid-19.

Para Alfonso, lo que ha vivido durante el estado de alarma ha sido “una experiencia distinta, porque he tenido mucho tiempo para mí mismo, tiempo recogomiento, para reflexionar; y he podido hacer cosas que no hago normalmente, como leer y ver películas, lo que me ha hecho más llevadera la situación”. Reconoce que se le ha hecho largo, pero “he tenido mucha suerte porque tenía las condiciones para poder aislarme en mi propia casa”. Insiste en que se ha sentido muy bien atendido por los servicios sanitarios y también muy arropado por sus familiares y allegados, algo que considera “muy importante”.

Alfonso es profesor de Secundaria y en cuanto le dieron el alta, se puso a teletrabajar.Sobre la desescalada, afirma que él la ha estado viviendo con mucha prudencia. “No sé hasta qué punto la gente es consciente de la situación, porque mucha no ha vivido la cara real de esto: la cantidad de gente que ha muerto, el sufrimiento de mucha otra… no han visto las orejas al lobo. Yo soy consciente de que esto es algo que hay que tomárselo en serio”./P.H.M.

Lupe y Gonzalo Niños

“Hemos echado de menos a los abuelos”

Con 13 y 9 años, a los hermanos Lupe y Gonzalo Mateo les llegó el confinamiento casi sin avisar, sin verlo venir. No había colegio presencial y en unas edades llenas de vitalidad tocaba estar encerrados en casa en una norma sin fecha de caducidad. Sin quejas, sin un mínimo lamento por no poder a sus amigos y a sus familiares más cercanos. Estoicismo puro para una situación extraordinaria que los llevaba a experimentar el instituto o el colegio a distancia.

“Al principio todo era muy difícil por el lío de las plataformas pero ya después te vas acostumbrando”, cuenta Lupe, que cursa Segundo e ESO en el Instituto Cortadura. A su hermano la organización de las tareas le trajo por la calle de la amargura durante un tiempo, pese a que todavía está en Cuarto de Primaria.

En lo que coinciden los dos es que lo mejor para ellos ha sido poder vivir mucho más tiempocon sus padres, porque con el teletrabajo les permitía disfrutar con ellos muchas más horas de lo que habitualmente pueden.

Todos los días cumplían con su cita de salir a aplaudir al balcón e hicieron un gran cartel lleno de optimismo como una de las muchísimas manualidades que hicieron a lo largo d estos meses. Muchas películas,series y juegos de mesa vinieron a hacer el trance más liviano.

Lo que más han echado de menos han sido a sus abuelos y otros familiares y a sus amigos, aunque para ellos vinieron en su auxilio las nuevas tecnologías para poder seguir el contacto.

Cuando llegó la hora de salir a la calle, se pusieron felices, pero tardaron días en hacerlo y tuvieron una sensación muy extraña cuando atravesaron la puerta de la calle. Y entre medias, la suspensión de una comunión que ya tiene nueva fecha veraniega.