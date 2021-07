Coronavirus Cádiz: ¿Deben cambiar los parámetros para decretar el cierre de un municipio?

El avance de la vacunación contra el COVID-19 hacía prever que poco a poco se iba a empezar a ver el final del túnel de la pandemia del coronavirus. Los resultados con su progreso están siendo notorios. Sin embargo, con el inicio del verano, los contagios han comenzado a aumentar de una manera exponencial, aunque, de momento, esto no está teniendo un reflejo en el aumento del número de hospitalizaciones y de ingresos en las UCIs ni en los fallecidos. Con los grupos de edad más vulnerables inmunizados casi al completo, las nuevas infecciones se están centrando en los más jóvenes, por lo que los efectos de los contagios, a pesar de su subida actual, están siendo menores.

Con todo, en la actualidad nos encontramos en una nueva fase de la pandemia con un escenario totalmente diferente. La efectividad de las vacunas se está confirmando, por lo que un aumento de positivos no lleva aparejado una mayor presión hospitalaria. Ante esto, comienza a instalarse el debate de si la decisión sobre las restricciones debe seguir tomándose con los parámetros que se están usando actualmente o si se deben revisar para adaptarse a la situación actual del coronavirus.

Esta discusión tiene un especial reflejo en la situación que se está viviendo actualmente en Conil de la Frontera, que este miércoles cuenta con una tasa de incidencia de 1.058,2 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. En virtud de la Orden de la Consejería de Salud de 7 de mayo de 2021, el Comité Territorial de Alertas de Salud Pública Alto Impacto debe proponer que este municipio jandeño se cierre perimetralmente y cese la actividad de los negocios no esenciales al superar la barrera de 1.000 casos, siempre en base del estudio específico del estado de la localidad. Aunque para que este dictamen sea efectivo debe contar con la correspondiente autorización judicial.

La situación es preocupante por la rápida propagación de los contagios, pero, de momento, no es grave ya que no se está trasladando los hospitales gracias a que los sectores más vulnerables de población ya están inmunizados. De hecho, este miércoles se encuentran ingresadas 53 pacientes con COVID-19 en los centros sanitarios de toda la provincia de Cádiz, de los que siete están en la UCI.

El primero en alzar la voz ha sido el alcalde de Conil, Juan Manuel Bermúdez, que en una entrevista en Canal Sur Radio ha alertado de las consecuencias económicas que supondría el cierre de la localidad en un momento que no es comparable con lo que sucedió en las anteriores olas debido a que "hace seis meses el 50% de la población no estaba vacunada", por lo que "la presión en los hospitales de la provincia va disminuyendo y no hay ningún caso importante de Covid-19", sino que "todos son con síntomas leves o asintomáticos".

Junto a esto, Bermúdez también ha aportado otra clave importante a este debate al señalar que la población de Conil se multiplica en verano, mientras que la tasa de incidencia se calcula en función a la población empadronada en el municipio, por lo que se mide a partir de sus 22.775 habitantes, dando una tasa mucho mayor que si tuviera en cuenta la población flotante. Esta, según el regidor municipal, puede llegar a alcanzar los 70.000 habitantes durante los fines de semana.

Con todo, el alcalde de Conil también ha recogido el guante que hace unos días lanzó el consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, que hace unos días reconoció -en palabras de Bermúdez- que "ya no se tiene que hablar de la tasa de incidencia acumulada, sino que hay que hablar de otro tipo de cuestiones más relacionadas con la presión asistencial".

Con estas bases, ya será la Junta de Andalucía la que debe decidir si modifica la Orden de la Consejería de Salud de 7 de mayo de 2021 respecto a la toma de decisiones sobre los cierres perimetrales para comenzar a tener en cuenta otros parámetros que estén más adaptados a la situación actual, ya que, a pesar del alto número de contagios, la presión hospitalaria está en niveles bajos.

De hecho, la propia Orden que está en vigor puede llegar a ser incongruente. Este se debe a que los cierres perimetrales y de la actividad no esencial se deciden solo y exclusivamente a partir de la incidencia acumulada en 14 días, teniendo como barrera los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en municipios con más de 5.000 habitantes, además del estudio específico del caso. Sin embargo, los niveles de alerta, que son los que establecen las restricciones que se encuentran en vigor en cada uno de los distritos sanitarios, se dictaminan en función de una serie de parámetros, que son la incidencia acumulada a 14 días, la incidencia acumulada a 7 días, la incidencia acumulada a 14 días en mayores de 65 años, las pruebas PDIA, los porcentajes de trazabilidad, el índice de camas UCI, el índice de hospitalización y la cobertura de vacunación.

Por todo ello, y con la base de que la Junta de Andalucía no tiene actualmente la intención de aumentar las restricciones al considerar que la pandemia está estabilizada en la comunidad autónoma, la posibilidad de que se den más situaciones como la de Conil en más municipios costeros en plena temporada alta turística hace prever que la Junta de Andalucía se vaya a replantear la forma de tomar las decisiones para amortiguar el impacto económico que pueden generar las restricciones. Esto puede suceder siempre que la situación epidemiológica esté controlada.