El Consistorio hace un balance positivo del último Carnaval

El delegado municipal de Fiestas, José Alberto Cruz, y el Insignia de Oro del Carnaval 2022, Manuel Moreno, realizaron este lunes un balance de lo que ha sido el Carnaval en Chiclana. Así pues, el edil destacó que ha sido un Carnaval ilusionante, después del inicio de la pandemia. Ha sido especialmente motivador ver a tanta gente en la calle y con una sonrisa y tener un Carnaval con tantos participantes”.

“Ha sido un Carnaval en el que las AMPAS de los colegios han tomado parte con muchas ganas”, agradeciendo la labor y la implicación de “todos los colectivos del Carnaval, de las peñas Hombres del Campo y Perico Alcántara, de Tatachín de la Frontera y de la Asociación Achica, que junto con las agrupaciones callejeras han demostrado que se puede conseguir una programación de agrupaciones que mantienen su confianza en Chiclana y su compromiso para actuar en las calles de nuestro municipio”.

Además, José Alberto Cruz también quiso destacar que “la mayor parte de nuestra programación, se ha creado con empresas locales, desde el diseño de las carrozas hasta la organización de la quema de la Bruja Piti, pasando por los djs que han sido protagonistas en la carpa para la programación de jóvenes, que han podido disfrutar con los amigos del centro y de las fiestas de la ciudad”.

“Las degustaciones gastronómicas han ocupado un lugar muy relevante, porque han sido un gran reclamo para un Carnaval con muchísimo ambiente y con muchas novedades, como la quema de la Bruja Piti, que ha tenido mucha aceptación entre la población, así como el nuevo decorado de la carpa, manteniendo siempre la calidad de la programación tradicional de agrupaciones, en la que han tenido cabida nuestros pregoneros, Los Molina, así como agrupaciones del COAC 2020, de las que hemos podido disfrutar. A ellas se han unido las callejeras y el carrusel de coros, que han llenado las calles de nuestro municipio”, explicó.

El delegado de Fiestas también quiso agradecer el trabajo de la plataforma Vive Chiclana, así como de la Asociación Chiclanera de Hostelería, “que son piezas fundamentales para que el tejido del Carnaval en Chiclana funcione, porque lo que quiere la gente cuando acude al centro es disfrutar de nuestros bares y nuestra gastronomía, en el centro de la ciudad. Por ello, el compromiso de la hostelería del municipio es fundamental para que cualquiera de nuestras fiestas sea todo un éxito”.

José Alberto Cruz tuvo palabras de agradecimiento para todas aquellas personas que han hecho posibles tanto el Pasacalles Infantil como la Gran Cabalgata del Humor, “porque debido a la pandemia no sabíamos qué restricciones podríamos tener en estas fechas, por lo que había menos margen para organizarse y es precisamente por eso por lo que tiene tanto mérito lo que han presentado este año los grupos y carrozas. Gracias a todas estas personas, hemos tenido una cabalgata reluciente, con muchísima vida y con muchísima alegría”.

Además, el delegado reseñó que “desde hoy empezamos a trabajar en el Carnaval de 2023, que debe conseguir que el Carnaval de 2022 siga creciendo. Esto lo conseguiremos escuchando a todos los colectivos que forman parte de la ciudad y de la programación de estas fiestas en nuestra ciudad”.

Por su parte, Manuel Moreno destacó que para él ha sido un Carnaval muy especial, en el que se lo ha pasado muy bien, porque ha sido distinto “por la insignia de oro que se me ha entregado. He disfrutado más de lleno y de otra forma que otros año, pero lo he pasado muy bien”.