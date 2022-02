Consejos policiales para vivir unos carnavales seguros en toda la provincia

Llegan los carnavales y los cacos quieren hacer su agosto. Para evitarlo la Policía Nacional ha diseñado un documento con una serie de recomendaciones que hay que tener muy presentes si se quieren vivir unas fiestas tranquilas.

En estos días, la Policía Nacional está diseñando varios dispositivos operativos con el objetivo de dotar de seguridad, tanto objetiva como subjetiva, a todos los ciudadanos y turistas que acuden a estas fiestas y evitar la comisión de determinados delitos como venta de estupefacientes, tirones, sirlas, hurtos callejeros, sustracciones de vehículos, agresiones sexuales o actos de gamberrismo. Estos dispositivos pretenden garantizar el orden público y la seguridad ciudadana, evitando cualquier acto que pudiera atentar contra el normal desarrollo de los eventos programados.



La Policía tiene previstos planes concretos para afrontar las distintas situaciones de emergencia, con el objeto de controlar las mismas y proporcionar una vuelta a la normalidad en el menor tiempo posible y con las mejores garantías. Además de una gran concentración de personas, estas fiestas pueden llevar añadido el consumo de alcohol o estupefacientes que podría ocasionar reacciones incontroladas.



Las pautas para disfrutar de un Carnaval Seguro



Durante estos días en los que se desarrollan numerosos desfiles, pasacalles, concursos, cabalgatas, chirigotas, tablaos, conciertos o espectáculos de fuegos artificiales,- casi todos ellos en espacios públicos y vías urbanas-, la Policía Nacional difundirá también una serie de tuit-consejos a través de su perfil en Twitter @policia y @polprsevilla, bajo el hashtag #carnavalseguro, con el objetivo de concienciar a todos los ciudadanos de unas pautas de seguridad para disfrutar de un carnaval divertido pero seguro.



1. Cualquier actividad, fiesta o celebración pública debe contar con la autorización administrativa y cumplir las normas de seguridad



2. Durante estos días hay programadas numerosas cabalgatas, desfiles y comparsas. Mantén una distancia mínima de 2 metros del paso de las carrozas



3. No te ubiques en callejones sin salida o sitios de difícil evacuación. Ten prevista siempre una vía de escape en caso de peligro



4. Una fiesta de acceso público debe contar con servicio de seguridad, salidas de emergencia indicadas y cumplir normas de seguridad. Conoce cuáles son y cuál es el itinerario marcado en caso de emergencia



5. Ojo a la pirotecnia: no compres petardos, bengalas o cohetes en establecimientos no autorizados, úsalos en lugares abiertos y respetando las distancias de seguridad. Evita riesgos innecesarios



6. Asegúrate de que tu disfraz, máscaras y pinturas de carnaval cumplan los requisitos de la CE, no contenga materiales inflamables o que puedan provocar alergia, asfixia o estrangulamiento



7. Cualquier actividad, fiesta o celebración pública debe contar con la autorización administrativa y cumplir las normas de seguridad



8. Si crees que estás en riesgo o situación de inseguridad, mantén la calma y sigue las instrucciones indicadas por los organizadores o Cuerpos de Seguridad



9. Si se produce un altercado o acto violento, intenta alejarte del lugar e informar a la Policía de lo que sucede



10. No lleve objetos o materiales que puedan poner en peligro su integridad o la de terceras personas, como botellas de cristal o palos



11. El consumo de drogas no sólo es muy dañino para la salud… Si se hace en vía pública, es motivo de sanción y el tráfico de estupefacientes es delito



12. Comprueba en la etiqueta de tu disfraz la edad recomendada, las instrucciones y advertencias en su utilización. Un disfraz inadecuado puede convertirse en una trampa



13. Ante cualquier problema, dirígete a los organizadores y servicios de seguridad del evento. Si es grave, llama a la Policía Nacional, Local o Emergencias



14. Ante problema seguridad, llama al 091 y evita SIEMPRE la violencia. Nunca es el fin, sino el principio de otros problemas. RESPETO y calma



15. Los desfiles y cabalgatas de carnaval concentran a un gran número de personas, algunas amantes de lo ajeno. No acudas con objetos de valor, vigila tus pertenencias, no las lleves nunca en bolsillos traseros y el bolso llévalo mejor cruzado



16. Si te trasladas en coche al lugar de la fiesta, apárcalo en zonas de tránsito y luminosidad. No dejes nunca objetos de valor en lugares visibles.



17. En aglomeraciones y con niños pequeños, ponles el número de teléfono del adulto que le acompaña visible…(incluso escrito en su mano)









--