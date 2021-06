El Consejo Consultivo avala indemnizar a una mujer de Paterna herida con unos tornillos punzantes en la calle

El Consejo Consultivo de Andalucía ha emitido recientemente un dictamen preceptivo, que no vinculante, por el que se pronuncia a favor de indemnizar a una vecina de Paterna que resultó herida con unos tornillos punzantes que sobresalían de unas vallas de seguridad instaladas por el Ayuntamiento de la localidad para proteger a los espectadores con motivo de las sueltas de toro durante la feria de 2017. Ahora bien, el órgano andaluz respalda la indemnización de 8.755 euros propuesta por el Consistorio frente a los 33.062,93 euros que pide la damnificada.

Según refleja el órgano consultivo andaluz en su respuesta, en este caso existe un nexo causal entre el funcionamiento del servicio público y los daños alegados por la mujer lesionada. Así, consta en el expediente la declaración de una testigo presencial de los hechos, la cuñada de la reclamante, que ratifica que los daños sufridos por ésta se produjeron efectivamente con los tornillos salientes.

Asimismo, se han aportado fotografías que evidencian la existencia de tornillos que sobresalían ampliamente en una de las vallas colocadas para los festejos.

El Ayuntamiento de Paterna, por otro lado, no cuestiona la realidad de los hechos y da por cierta la versión de la vecina accidenta "sin realizar más averiguaciones para el esclarecimiento de lo sucedido, y ello pese a que en el informe emitido por el concejal de Vías y Obras se afirma que no se ha podido confirmar el estado del tornillo en cuestión ni que el filo del mismo podía suponer un peligro para los asistentes al festejo al no haber constancia ni testigos por parte de los trabajadores del Consistorio", señala el dictamen.

Asimismo, el Consejo Consultivo expone en su expediente que no consta que se hiciera intervención alguna a raíz del suceso para eliminar el peligro.

Por ello, el órgano andaluz considera que existe un nexo causal entre el funcionamiento del servicio público y el daño sufrido por la mujer con los tornillos punzantes que sobresalían de las vallas metálicas, tornillos que deberían haber sido -como indica el propio concejal de Vías y Obras en su informe- romos y no punzantes precisamente para evitar este tipo de accidentes.

Estimada pues la existencia de responsabilidad patrimonial por parte del Ayuntamiento de Paterna, el Consejo Consultivo ha cuantificado la indemnización a abonar a la reclamante en 8.775 euros, la misma cantidad que propone la administración local en base al informe emitido por el perito de la compañía aseguradora del Ayuntamiento. Esta suma es bastante inferior a la reclamada por la accidenta, que pide 33.062,93 euros.

La diferencia en la valoración entre las dos partes implicadas en este caso estriba en cuál ha sido el periodo de estabilización de las lesiones: la mujer dice que no se recuperó hasta el 19 de abril de 2018 y el Ayuntamiento sostiene que fue antes, el 15 de septiembre de 2017.

Tras analizar las valoraciones médicas incorporadas al expediente administrativo, el Consejo ve correcta la estimación efectuada por el Ayuntamiento a partir del informe emitido por la aseguradora municipal, que refleja que a los 47 días del accidente (el 3 de agosto de 2017), solo existía edema óseo en tuberosidad del radio y discreto edema subcutáneo; y que en la siguiente visita, que tiene lugar 21 de noviembre de 2017 en rehabilitación, la exploración es normal. El perito valora, por tanto, 90 días para la curación. De ahí que el Consejo Consultivo valore "ajustado a derecho" indemnizar a la reclamante con la cantidad de 8.755 euros.