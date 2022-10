Cádiz encabeza la lista andaluza de obras públicas desiertas

Casi cincuenta y un millones de euros en el limbo. La provincia de Cádiz encabeza, con mucha diferencia, el montante de costes de obras públicas que han quedado desiertas a nivel andaluz. Los 50.852.618 euros de la provincia gaditana la sitúan muy por delante de las siguientes provincias en el listado, Málaga, con 39.971.436 euros pendientes; y Sevilla, con 24.699.617. Esto seguiría siendo así aun actualizando el listado de obras en suspenso con la retirada de las obras de rehabilitación de los antiguos Depósitos de Tabacalera en Cádiz, que comportaban un coste de 4.591.066 euros –una cantidad que casi alcanza, por ejemplo, el total de obras desiertas en Córdoba, 4.921.999 euros–, y que se han terminado relicitando. O incluso sacando también de la lista la construcción de las viviendas protegidas en la calle Santiago, también en la capital, de las que acaba de hacerse cargo Yatécnicas por 1.600.000 euros; o el Centro de Interpretación Paco de Lucía, en Algeciras. Aun así, siguen en barbecho proyectos tan importantes como la renovación del trayecto San Pablo-Almoraima en la línea Algeciras-Bobabilla (12.134.155 euros), la construcción de la envolvente para albergar las nuevas línea de paneles planos en Navantia (7.691.178 euros) o el plan para la ejecución de Incubadora de Alta Tecnología en la Zona Franca (2.034.555 euros).

Para el secretario general de los constructores gaditanos, Jorge Fernández-Portillo, el dato no es, sin embargo, especialmente significativo, “a pesar de lo llamativo de la cifra”, incidiendo en que si el recuento se hiciera ahora, tiempo después, y como muestran las últimas designaciones, quizá nuestro lugar en el pódium variaba.

Sin embargo, el paro en el ritmo de las obras ha sido una realidad tal que, “aunque al principio desde el sector éramos muy pudorosos para no herir susceptibilidades, ahora hablamos de ello porque no es algo de lo que, además, no hubiéramos advertido”.

Hace una semana, la Confederación Nacional de la Construcción hacía público que en torno al 33% del total de la obra pública en nuestro país se había quedado desierta debido a los sobrecostes.

Cuando se estudia un proyecto, siempre hay un desfase temporal entre el momento en que se redacta, se licita y se ejecuta. Quienes asumen los trabajos calculan una desviación de ese desfase según la tendencia de los precios de mercado: “Esto se agrava en el momento en el que los precios están subiendo muy por encima de lo que era razonablemente previsible”, apunta Fernández-Portillo.

Se calcula un 22% de desajuste entre los costes iniciales en papel y los costes actuales

Actualmente, el desjuste calculado respecto a los precios propuestos ronda el 22%, señala el responsable: “Esto es inviable. En un escenario normal, ibas a licitación y, dentro de la legalidad, podías pedir sustituir unas materiales por otros, o pactar ajustes en el plazo de entrega, etc. Ahora, eso es materialmente imposible, porque las desviaciones pueden colocarnos en un 30-40%, y nadie te va a cerrar presupuesto con esos precios”.

Ante un escenario semejante, las administraciones han puesto en marcha iniciativas para tratar de paliar el desfonde, a través de un mecanismo excepción de revisión de precios, “con lo que la empresa constructora puede acogerse a los mismos y calcular la desviación, y si está dentro del umbral 5-10%, se asumía la desviación”. Así, el Gobierno central ha desarrollado hasta tres decretos para tratar de controlar la situación. Esto no evita que, desde la Federación Provincial de Agrupaciones de Empresarios de la Construcción, la principal crítica –“fuera de marcos ideológicos”– sea hacia el gobierno de Sánchez. El pasado mes de marzo, la Junta de Andalucía publicaba un Decreto Ley que establecía también medidas urgentes para revisar los precios en obra pública. Para la administración central, sin embargo, esta disposición invade competencias. “Con el anuncio de un posible recurso de inconstitucionalidad –indica Jorge Fernández- Portillo–, lo que se hace es provocar aún más incertidumbre, porque ninguna empresa se va a atrever a meterse en un proceso que luego puede tardar en resolverse meses o años, en mitad de una inseguridad jurídica absolutamente abrumadora”.

Los más de cincuenta millones congelados no implican sólo a los famosos fondos Next Generation, sino también presupuestos de los Feder, Edusi, etc. Casi todos ellos, fondos pensados para tener ejecutada la obra en algún momento del año que viene: si no, se pierden. “No puede ser –continúa Fernández-Portillo–, que después de que la construcción fuera la locomotora de la recuperación económica tras la pandemia, con sólo 14 días de cese total de actividad durante el confinamiento, ahora se nos aboque a un estrangulamiento”. Se calcula que siete de cada diez euros procedentes de los fondos europeos pasan por el sector de la construcción. Todos esos planes esperanzadores, “las depuradoras, los hospitales, los paseos... son sueños en el aire sin las constructoras. Sólo pedimos algo tan sencillo como que se pongan de acuerdo las distintas administraciones para que tengamos un marco de seguridad jurídica”.

La FAEC estima que unos 10.000 puestos del sector en la provincia podrían estar en peligro

Para el portavoz de los constructores gaditanos, “todavía hay cierto margen de acción”, pero el retraso que inevitablemente suponen los proyectos desiertos, y su posterior relicitación, depende “de muchas cosas, de la agilidad del órgano licitador, y de la posibilidad de rehacer el proyecto satisfactoriamente: en qué medida el presupuesto se puede elevar o cambiar unos materiales por otros. El trabajo técnico no es tan sencillo, los meses de retraso son inevitables”.

En el aire no queda únicamente, desde luego, el montante que levanta el proyecto. El sector de la construcción en Cádiz emplea a unos 29.000 trabajadores, convirtiéndola en la tercera provincia andaluza a nivel de población ocupada en el ramo. Fernández- Portillo calcula que al menos la mitad de esa fuerza de trabajo se dedica a la obra pública: “Pero arrojando una estimación muy a la baja: el porcentaje es sin duda mayor. Si fuéramos al reduccionismo más burdo, te diría que toda esta situación pone a más de diez mil puestos de trabajo gaditanos en riesgo. Los porcentajes de obras desiertas son cada vez más alarmantes”.

La eterna reclamación del sector es que se apliquen unos criterios más pegados a la realidad “que se atraviesa en el momento o a la sociedad en particular –incide Fernández-Portillo–. Nosotros llevamos desde junio de 2021 advirtiendo de esta cuestión, y diciendo que las medidas nacionales no solucionaban el problema. Ha pasado un año y pico y, en ese periodo, las empresas han dejado de ir a las licitaciones y, mientras discutimos si el decreto andaluz es constitucional o no, los ayuntamientos no se adhieren a él”. La solución pasaría por un “decreto nacional que diera cobertura de igualdad en todo el territorio, y que fuera de verdad de aplicación”, opina.

“Queremos lanzar un mensaje crítico y claro con el gobierno central, porque estamos ante un problema grave. No hay nada más triste que el ‘te lo dije’, y esto nosotros lo advertimos. Aún estamos a tiempo de corregirlo, todavía hay un marco de confianza entre empresas del sector, pero hay que crear un escenario de medidas consensuadas y que creen seguridad –desarrolla–. Lo bueno de esta situación es que las empresas han llegado con más fortaleza respecto a la crisis anterior. Pero no podemos negar que nos estamos adentrando en una situación complicada macroeconómicamente. Una de cada cuatro empresas que se declaran insolventes pertenecen al sector de la construcción. Como digo, aún estamos a tiempo de poner parches si, como parece, estamos entrando en un periodo de desaceleración para que el golpe sea menos duro”.