El Colegio de Médicos de Cádiz (COMCADIZ) vuelve a exigir que todos los profesionales médicos de la provincia que cada día se enfrentan a la pandemia del coronavirus "no vuelvan a estar ni un día más sin el obligado material de protección, sin los recursos diagnósticos y terapéuticos necesarios y sin estar en la toma de decisiones sanitarias urgentes que la actual situación demanda", uniéndose así a las peticiones realizadas en un comunicado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) sobre el Covid-19. A la vez, bajo el lema Ni un test de menos, el Colegio de Médicos de Cádiz se une al CGCOM para insistir en la importancia de realizar todos los test de coronavirus que sean necesarios.

El material de protección necesario

En concreto, el comunicado recoge que personal sanitario debe contar con equipos de protección individual (EPI) y someterse a la realización de los test "de forma periódica e inmediata", independientemente de los síntomas o la exposición a casos sospechosos o confirmados. "Los miles de profesionales sanitarios que están trabajando arduamente para contener la propagación del virus se merecen respeto y seguridad", indica. Añadiendo que "a pesar de los esfuerzos sin precedentes para detener la pandemia, los profesionales de la salud están en primera línea sin los EPIs adecuados". En este punto, recuerda que actualmente, España "soporta el triste récord de estar en el 15% de profesionales infectados y ya hemos asistido con dolor y rabia a los primeros fallecimientos por esta infección. Incluso en tiempos de crisis, deben garantizarse las condiciones de trabajo adecuadas. El personal debe tener descansos y tiempo libre entre turnos para poder continuar un día más hasta la resolución de esta crisis global sin precedentes. Trabajar en estas condiciones afecta a la salud psicológica de los profesionales, por lo que debe considerarse establecer los servicios de apoyo necesarios. La red PAIME (Programa de Atención Integral al Médico Enfermo) debe ser reconocida como de especial utilidad".

Recursos diagnósticos y terapéuticos

El comunicado remitido por el colegio de Médicos de Cádiz señala que la necesidad creciente de capacidad en cuidados intensivos no está afectando a todos las Comunidades Autónomas con igual intensidad, por lo que señala que deben establecerse con urgencia planes de cooperación a nivel nacional sin que esto suponga merma de la asistencia en ningún territorio. "Es obligado ayudar a quien más lo necesita. Es obligado no dejar atrás a ningún recurso sanitario público o privado tanto en la producción diagnostica y/o terapéutica. Redistribuir el impacto de los picos de presión de la epidemia en un área geográfica utilizando la capacidad existente en otra reducirá la congestión y el estrés en los sistemas sanitarios. Nos debe preocupar y debemos poner todas las medidas necesarias en marcha sobre desabastecimientos de medicación esencial que se están detectando en algunos centros asistenciales y en algunas comunidades autónomas, e instamos a prevenir y proveer los mismos con las actuaciones pertinentes".

Ni un test de menos

También insiste en la importancia de realizar todos los test de diagnóstico de coronavirus que sean necesarios. "Saber cuántos casos reales hay y donde están es esencial para el abordaje de esta pandemia", reza el comunicado, en el que se destaca que "la principal ventaja del diagnóstico basado en la PCR es que permite tomar las decisiones adecuadas: aislamiento para los pacientes (hospitalario, en domicilio o en otros centros); alta a domicilio o a otros centros de apoyo, y ordenar las cuarentenas para los contactos. Asimismo, permite un manejo correcto del personal sanitario y su reincorporación". Por ello, asegura que "la epidemia no se frenará si no la frenamos nosotros, evitando nuevos contagios". Añade que siendo conocedores de las dificultades actuales de provisión, se considera prioritario su realización con carácter obligado a todo el personal sanitario, personal de entornos sociosanitarios, fuerzas de seguridad del estado y pacientes en ingreso hospitalarios, así como en aquellos territorios de especial riesgo a la espera de la máxima disponibilidad de ellos. "Realizar test masivos es posible si se implica y autoriza a otros laboratorios no clínicos, es decir, de centros de investigación, industria farmacéutica, veterinaria, etc. Nuestro Sistema Nacional de Salud no debe renunciar al diagnóstico de cada caso".

Los profesionales en las tomas de decisiones

El comunicado es contundente respecto a la toma de decisiones que se están tomando en torno a la pandemia: "Ha llegado el momento de que en la toma de medidas sanitarias urgentes que la situación demanda se cuente con los más capacitados y competentes. Es hora de que la voz de los que día a día están dando soluciones a pie de obra, juntos, trabajando codo a codo, entorno público y privado, como una sola sanidad de todos, con una sola vocación de dedicación y compromiso por no dejar a nadie atrás y clamando el máximo apoyo para combatir está dura realidad pasen a coliderar la toma de decisiones". Así, demanda "un gabinete de crisis" donde "las decisiones clínicas (tanto competenciales como organizativas) de todos los sectores sanitarios implicados, que están liderando la asistencia en situaciones límite, tomen el protagonismo que la situación demanda, independientemente de las necesarias consideraciones epidemiológicas e investigadoras. Hoy más que nunca todos juntos somos la solución".

El comunicado resalta que la profesión médica centra al ciudadano como eje de sus decisiones, fomentando, desde la crítica constructiva, el espíritu de la responsabilidad y la seguridad, pensando en el individuo, la sociedad y el sistema sanitario. "Nos sentimos cada día más alejados de la toma de decisiones y de la lógica colaboración con las autoridades sanitarias. Nuestra capacidad de contribuir a la resolución del problema desde nuestro compromiso y lealtad está fuera de toda duda. Seguiremos trabajando desde todos los Colegios de Médicos por anteponer a los pacientes y a los ciudadanos por encima de cualquier interés, cuidando y protegiendo a nuestros compañeros y compañeras. Porque cuidando de ellos cuidamos de todos".

Agradecimiento a la población

El Colegio de Médicos agradece también las muestras de apoyo altruista de la población, con la donación de mascarillas, protectores, alimentación y alojamiento, entre otras cosas, además del reconocimiento en forma de aplauso diario. E insiste en que se sigan manteniendo las medidas de distanciamiento social. "Quedarse en casa es una obligación. Hoy más que nunca alzamos la voz: Todos juntos saldremos adelante", concluye el comunicado.