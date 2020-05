La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía (FSS-CCOO Andalucía) denuncia que la reducción de plantilla que se ha llevado a cabo en el mes de mayo en el servicio de Salud Responde de EPES-061, de la Consejería de Salud y Familias, "está completamente injustificada", ya que los datos indican que la demanda del servicio se ha incrementado en los últimos años. Según los datos que maneja esta organización sindical, en mayo se han reducido las horas de atención de enfermería en más de un 20% en plena crisis sanitaria, de forma que durante seis horas al día el servicio sólo cuenta con una enfermera para todas las llamadas, a lo que se añade "la desatención" por parte de la Dirección de las peticiones de información de las enfermeras de Salud Responde para desarrollar su actividad.

Ante esta situación, la FSS-CCOO Andalucía reivindica que se incrementen las horas de prestación de la atención del personal de enfermería en Salud Responde, con la dotación necesaria de profesionales para garantizar una atención adecuada. Una reclamación que, según mantiene CCOO, ha sido planteada a la Dirección de EPES-061 sin que hasta el momento haya sido atendida.

"No se debe bajar la guardia por la reducción en el número de contagios registrada en los últimos días, porque no es descartable que se puedan suscitar nuevos rebrotes y en la fase de desescalada que se ha iniciado es necesaria la labor de Salud Responde para el preceptivo control de la población, contribuyéndose a través de la atención telefónica por parte del personal sanitario a que no se saturen líneas y servicios de urgencias y a la prevención de contagios y complicaciones por Covid-19", sostiene CCOO.

Este sindicato explica que en el servicio de Salud Responde hay un equipo de enfermería que trabaja para dar respuesta a las llamadas de consultas sanitarias y coronavirus, trabajo que, según advierte esta organización sindical, se lleva a cabo con altas dosis de estrés debido a la falta de recursos, la inabarcable demanda de llamadas y la dificultad en los casos que atienden, "adoleciéndose además del apoyo necesario por parte de la Dirección del servicio".

En cuanto a la gestión de la crisis del Covid-19, desde la Dirección del servicio se informó al equipo de enfermería que tenía que atender de forma preferente a altos cargos, personal sanitario (sólo médicos y personal de enfermería) y cuerpos de seguridad del Estado, lo que ha incidido en la atención del resto de personal sanitario, sociosanitario y otros servicios esenciales (farmacéuticos, auxiliares de ayuda a domicilio, cuidadores de personas con discapacidad, funcionarios de prisiones, transportistas, personal de supermercados, etc.). De esta forma, el personal de enfermería no ha podido atender miles de casos sospechosos de personal esencial, lo que ha podido incidir en un incremento en la frecuentación de los centros sanitarios con el consecuente incremento de los riesgos de contagio", asevera CCOO.

Esta saturación de actividad también ha motivado, tal y como denuncia este sindicato, que diariamente se quede sin resolver un número relevante de llamadas sobre consultas de niños con fiebres, diarreas altas, diarreas y vómitos, alteraciones de la tensión arterial, diabéticos etc. y sin que se retome la atención que el personal de enfermería realiza a pacientes frágiles, teleasistencia o cuidados paliativos "con la que se garantiza la continuidad de los cuidados" de estas personas especialmente vulnerables en los momentos en que no tienen más asistencia sanitaria que la de urgencias.