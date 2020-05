La parlamentaria andaluza por Cádiz y portavoz de Adelante Andalucía por Cádiz, Inmaculada Nieto, ha calificado de "verdadero escándalo que en la provincia de Cádiz, donde se han dado más casos de personal sanitario que ha dado positivo en Covid-19 que pacientes que no tienen nada que ver con el Servicio Andaluz de Salud, se vean obligados a acudir a clínicas privadas para realizarse los test de detección del virus porque la Consejería de Salud no es capaz de hacerle test fiables que despejen cualquier duda sobre si tienen la enfermedad o no la tienen".

En este sentido, Nieto insta a la Junta de Andalucía a "dar unas instrucciones rápidas, precisas y homogéneas para que no sean los gerentes de los hospitales los que decidan a quién se le hacen los test, cómo se les hace, y no sigamos en este desconcierto en el que cada vez se acumula un mayor enfado y una mayor preocupación del personal sanitario de toda la provincia de Cádiz". "Estamos hablando de la seguridad y de la protección de estos trabajadores, imprescindibles para seguir atendiéndonos en los hospitales y también hablamos de la seguridad y de la salud de las personas a las que atienden y de sus familiares", apunta la parlamentaria andaluza.

La también responsable de Política Institucional de IU Andalucía respalda las reivindicaciones de los sindicatos expresadas en los últimos días, "en aras de que se haga un cribado efectivo, para que se sepa qué personal está contagiado y cuál no, y para ello, exigimos a la Consejería de Salud y Familias que no escatime recursos para ellos, porque hablamos de la protección de este personal pero además, no garantizar que este personal está en condiciones de trabajar pone en riesgo al resto de compañeros y a los propios pacientes". Así, exige "más diligencia al consejero de Salud y al presidente, y menos palabras vacías".

El hecho de que más personal que pacientes comunes se hayan visto infectados "da una medida de las condiciones en que estos profesionales han estado trabajando", según Nieto, y afirma que "si hace falta un esfuerzo en toda Andalucía, es necesario especialmente en Cádiz, para revertir unas estadísticas que no se dan en otros hospitales".

Cabe recordar que ya la pasada semana en el Pleno del Parlamento andaluz, la propia Nieto pidió al consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, que "debían darse indicaciones homogéneas y fiables para garantizar que los test se le hacían a todo el personal sanitario del SAS y también al resto de personal que trabaja en instalaciones hospitalarias, tales como limpieza, mantenimiento, seguridad, ambulancias, etc. y que no sea el gerente de cada centro el que decida si se hace digitopunción o extracción venosa".

Nieto solicita, finalmente, "más diligencia al consejero de Salud y al presidente, y menos palabras vacías".