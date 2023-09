Los bomberos de Cádiz desplazados a Marruecos: "Hicimos lo que pudimos, no lo que queríamos"

El grupo especializado de Localización y Rescate (GLP) del Consorcio Provincial de Bomberos de Cádiz han estado, en la jornada de hoy, contando la experiencia tras su viaje a Marruecos en el Parque de Bomberos de la capital gaditana. Para los miembros de la Unidad Canina, se ha tratado de una sensación “agridulce”, ya que, pese a la experiencia profesional, no han podido hallar a ninguna persona con vida. El contingente, coordinado por Moisés Delgado, ha estado formado por seis bomberos y cinco perros, que han estado presentes en la zona sur del Atlas, en pequeñas localidades de montaña cercanas al epicentro del terremoto.

“Desde el primer momento que nos avisaron del seísmo empezamos a organizar todo el dispositivo. La compañía Trasmediterránea nos hizo el viaje completamente gratis, tanto a nosotros como al resto de compañeros que participaron en las labores de búsqueda y nos facilitaron un contacto de una ONG que nos llevaba a los lugares de la catástrofe”, ha relatado Delgado.

“La primera zona estaba en la cordillera del Atlas, con pequeñas casas de adobes que se construyen en las laderas de la montaña. El problema es que, al ser de este material, no tienen cimentación ninguna y con peligro de derrumbe contante”, según el coordinador. Debido a esto no había los conocidos como “huecos de vida”, por eso no había “posibilidades de encontrar a personas vivas”.

Delgado ha destacado también que han sido vitales las horas que pasaron hasta que dieron el permiso para poder entrar en el país. En muchas de las aldeas lo que estaban intentado era rescatar a las personas que sabían que estaban entre los escombros, “pero ya fallecidas por lo que no podíamos actuar allí”.

“Regresamos a España con una sensación agridulce, porque hicimos lo que pudimos, pero no lo que queríamos”, en palabras del propio Delgado. Todos los miembros del grupo han coincido que volverían, mañana mismo, si los necesitaran. Asimismo, se han mostrado emocionados por la acogida del pueblo marroquí que insistían en compartir con ellos la ayuda humanitaria que recibían y por las palabras que más dicen haber oído estos días: “gracias por haber venido”.

El contingente ha estado formado por Moisés Delgado, Federico Jiménez, José Luis Vicario, Antonio Pérez, Salvador Bolaños y Juan Francisco López, así como los perros adiestrados que han participado en el viaje a Marruecos: Tedy, Quillo, India, Mary e Igor. Por otro lado, coordinando desde España, el director operativo José Luis Ferrer, al Jefe de Zona, Ignacio Pérez y Maika Marín, coordinando de toda la comunicación.

Vocación de servicio público

El recién nombrado presidente del Consorcio, José Ortiz, ha querido agradecer, precisamente, al personal que ha trabajado en este dispositivo y, en especial, a los compañeros “que no dudaron en dejar todo lo que estaban haciendo para realizar este viaje humanitario”. “Es el espíritu de este Consorcio, esa vocación de servicio público, que sacrifica su vida personal para ayudar a los que más lo necesitan”, según Ortiz.

El presidente ha resaltado, de igual forma, que aunque no han encontrado vida, “sí han hallado calor humano del pueblo marroquí”, por lo que ha trasladado las felicitaciones del Consorcio, pero también de ayuntamientos de la provincia para este grupo de rescate.

También ha intervenido el alcalde de Cádiz, Bruno García, que tenía previsto una visita al parque, y que han aprovechado el momento para agradecer la labor que han realizado. “Máximo reconocimiento a los profesionales y máxima colaboración en un futuro para conocer las necesidades del Parque”, según el responsable del Consistorio gaditano.

Acompañando a los bomberos han estado, además del propio presidente y el alcalde, el vicepresidente de la Diputación de Cádiz, Juan José Ortiz, la vicepresidenta del Consorcio, Marian Moreno, y el alcalde de Ubrique, Mario Casillas. Todos ellos han estado junto a personal del Consorcio, así como compañeras y compañeros profesionales.