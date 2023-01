Cádiz agota la tregua en el conflicto del Metal

La noche del miércoles 24 de noviembre de 2021, los sindicatos y la patronal del Metal ponían fin a la mayor movilización laboral vivida en la provincia en los últimos años. La firma del acuerdo mejoraba las condiciones de los trabajadores y rubricaba la paz social en la Bahía de Cádiz, al menos hasta finales de 2023. Ahora, un año y dos meses después, la tregua parece llegar a su fin.

Los primeros empresarios empiezan a bajarse del acuerdo y la patronal ha solicitado una revisión de las condiciones. Según plantearon a los sindicatos a finales de noviembre, algunos asociados no tienen liquidez para abonar los aumentos de sueldo pactados tras la huelga. Es la eterna amenaza: advierten de que puede haber incumplimientos en el pago, ERE, ERTEs y posibles cierres. Unas 60 empresas ya se habrían descolgado del convenio, acordando recortes con delegados y trabajadores.

El acuerdo contemplaba vincular los salarios al IPC (Índice de precios al consumidor) lo que ha permitido consolidar subidas de sueldo de más del 10% en dos años en los que el IPC creció un 12,2%. Los trabajadores podrán blindarse ante el aumento de precios y los empresarios, que lamentan tener que abonar “unos 1.800 euros más de media por trabajador”, dicen no poder más.

Su propuesta se basa en una ampliación del convenio, que caduca el 31 de diciembre de este año, para flexibilizar el pago y acabar con la vinculación al IPC. Eso, dicen, beneficiaría a todas las partes y limitaría el impacto de la inflación en las empresas más afectadas. Los sindicatos han rechazado esta posibilidad y, tras más de un año de tregua, han recordado su capacidad de despliegue en la calle.

Cifras

Para entender qué piden los empresarios, hay que recordar las condiciones del acuerdo firmado con la mediación de la Junta de Andalucía. El convenio actual tiene una vigencia de tres años, desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2023. En primer lugar, los trabajadores consiguieron un aumento del 2% anual, que hasta ahora se ha respetado.

La queja de la patronal hace referencia a las subidas vinculadas al IPC. “Es inasumible”, dice José Muñoz, secretario general de la Federación de Empresas del Metal de Cádiz (Femca). Según exponen, la evolución de los precios les ha pillado por sorpresa –“no contábamos con la Guerra de Ucrania”-, aunque el miedo a la inflación, ya en alza entonces por la crisis de suministros, estuvo muy presente en la negociación. De hecho, este mecanismo fue el último fleco en acordarse tras 52 horas de reuniones.

El documento final estipuló que, si el IPC anual supera el 2%, las tablas salariales se actualizarían con el 80% de la diferencia entre el IPC y el 2% fijo. Por eso los incrementos salariales correspondientes al 2021 no fueron de un 2%, sino de un 5,6% (suma del 2% fijo y del 3,6% en una subida del IPC del 6,7%) y los de 2022, que se firmarán en las próximas semanas, serán un 4,96% (suma del 2% fijo que muchas empresas ya han abonado y el 2,96 en una subida del IPC anual del 5,7%, que se abonaría este año).

Las empresas plantearon a los sindicatos renunciar a los atrasos generados por los aumentos relacionados con el IPC en 2022 -2,96%- y el que se generará en 2023. A cambio, ofrecen ampliar la vigencia del convenio dos años más, pero con una subida anual fija del 3%. Es decir, perdonar a las empresas los atrasos a cambio de aumentos fijos de un punto más entre 2023, 2024 y 2025.

“Como buena patronal, su obligación es llorar siempre. Pero el convenio está para cumplirlo y no tenemos ninguna excusa para negociar una bajada de salarios”, resalta Antonio Montoro, secretario general de Industria de UGT Cádiz, quien insta a los empresarios a plantear estas cuestiones “en la mesa de negociación” y no a través de la prensa. Los sindicatos quieren negociar para el nuevo convenio “derechos perdidos” en los últimos años, en los que se congelaron antigüedades y se renunció a complementos salariales por trabajos peligrosos, tóxicos o penosos. Si el 31 de diciembre no hay acuerdo, el convenio cuenta con una prórroga automática de dos años.

Recortes en empresas

“Les ofrecemos ser colaboradores para que las empresas sigan abiertas”, lamenta Muñoz desde la patronal, quien asegura los gastos generados son “totalmente inasumibles” para las empresas y advierte de un “número ingente de descuelgues”, un mecanismo que permite rebajar las exigencias del convenio del sector: 29 empresas han llegado a acuerdos con sus delegados; y 30 sin representación sindical directamente con los trabajadores.

Pero, ¿qué compañías se han bajado del convenio? ¿Conforman una mayoría de las empresas del sector? ¿Qué condiciones consideran inasumibles?

Todas las partes coinciden en que quien peor lo está pasando son las pequeñas empresas y talleres: fontanería, cerrajería, chapa y pintura, automoción… Pero también hay compañías auxiliares “importantes” del sector naval. “Se han descolgado sólo en el apartado de horas extraordinarias para abaratarlas", advierte el secretario general de Industria de CCOO, Juan Linares. "¿Qué sentido tiene eso? ¿Van a abordar la producción cargando a los trabajadores de horas extra? Navantia, como empresa pública, no puede ser ajena a lo que sucede en el convenio del Metal y debería revisar lo que contrata para evitar la competencia desleal”, añade Linares, quien recuerda que “tal y como está estructurada Navantia, hoy es imposible hacer barcos sin las empresas auxiliares”.

UGT reconoce que “hay empresas que están mal”, pero “no por el convenio”. “Estarán mal porque otras se han llevado su carga de trabajo, pero esa es la vida de estas empresas en la Bahía de Cádiz. Los que llevamos desde los 19 años sabemos que es nuestro día a día, pero el culpable nunca es el convenio”, apunta Montoro, quien recuerda que “desde 2007 los convenios fueron a la baja” sin que se frenase el cierre de empresas.

Además, lamenta que los descuelgues no se hayan abordado en la última reforma laboral. El mecanismo permite a los representantes de los trabajadores de cada compañía acordar “medidas de urgencia” por debajo del convenio cuando la empresa presenta dificultades. Sólo tienen que notificar a la Comisión Paritaria, sin que ésta pueda frenar esta decisión. “La empresa que tenga problemas que lo diga y ponga los documentos encima de la mesa: no estamos aquí para cerrar empresas, estamos para mantener los puestos de trabajos, pero que no generalicen”, añade Montoro.

Cierre

La patronal asegura que “bastantes empresas asociadas” están “en la UCI”. “Haciendo cuentas, solicitando pólizas de crédito para poder pagar, negociando con empresas tractoras o proveedores… y valorando con sus asesores descuelgues del convenio”, apunta el secretario general de Femca.

La mayoría de las compañías “vamos a pagar sí o sí esos atrasos”, pero solicitan “hacer una reflexión. “Queremos que las empresas de la provincia de Cádiz se mantengan vivas para que cuando venga la carga de trabajo no tengamos que tirar de empresas de otros sitios”, añade el portavoz de la patronal, aunque asegura que, de momento, no se ha producido ningún ERE, ERTE ni cierre destacable.

El cálculo con la actualización de las tablas ya está en manos de sindicatos y la patronal y la próxima semana se les convocará para firmarlas. “El convenio terminará el 31 de diciembre 2023 y todo va a depender de la capacidad negociadora que no tuvo la patronal en la última ocasión, cuando demoró, demoró y demoró y pasó lo que pasó. La mesa de negociación está abierta, pero hay que empezar a negociar. Pedirán quitar pagas extraordinarias y otras mil cosas más. Otra cosa es que se llegue al acuerdo”, concluye Montoro, de UGT.