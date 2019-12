Cádiz y Huelva encabezan el menor descenso anual de ventas de coches

Las ventas de automóviles continúan cayendo pero Cádiz es la provincia andaluza, junto con Huelva, en la que menos han descendido las matriculaciones de turismos y todoterrenos en lo que va de año. Huelva va por delante, con un acumulado en 2019 de un 11,40% menos que en los primeros once meses de 2018. Cádiz marca un descenso de un 11,57%. Ambas provincias se encuentran lejos del -19,94% que registra Córdoba, que se anota una mayor bajada en las matriculaciones, o de Málaga, con un descenso de un 17,08%.

En cuanto al mes de noviembre, los datos proporcionados por la asociación de fabricantes de automóviles Anfac indican que las matriculaciones han descendido un 7,13% en la provincia de Cádiz, lo que la sitúa en mitad de la tabla (en comparación con las otras provincias andaluzas). No obstante, Cádiz se encuentra más cerca de las provincias en las que menos descendieron las matriculaciones que de las que anotaron una mayor bajada. Las cifras corresponden al canal particular, que es el que refleja verdaderamente las ventas en los concesionarios.

El crecimiento de empresas y alquiladores no es suficiente como para compensar la caída en particulares, que mantiene la tendencia a la baja de los últimos 15 meses, advierte Noemi Navas, directora de Comunicación de Anfac.

“No esperamos que diciembre consiga por si solo levantar la caída del 6% que acumulan las matriculaciones. Es previsible que el mercado de turismos cierre con un descenso próximo al 4%”, aventura.

Raúl Morales, director de Comunicación de la asociación de concesionarios Faconauto, también previene sobre los datos que ofrece noviembre. El dato de matriculaciones del mes pasado, señala, ha sido “plano principalmente porque está “maquillado”, de nuevo, por un inusual buen comportamiento del canal de empresas, que es donde se contabilizan las muchas automatriculaciones que están haciendo los concesionarios”.

Morales explica que las concesiones están sufriendo una doble presión en la recta final de este año.

Por un lado, dice, tienen que hacer las automatriculaciones necesarias para cumplir los objetivos comprometidos con sus marcas. Por otro, están automatriculando los modelos, principalmente de gasolina, que impedirían a las fábricas no llegar al límite de 95 gramos de CO2 impuesto por la norma europea de emisiones para 2020.

El portavoz de Faconauto considera que en este contexto, es difícil tener una foto fiable de cómo está el mercado, “porque se está viendo influenciado por muchos elementos externos que no ayudan a tranquilizar a los compradores”. De ahí la nueva caída en las ventas a particulares del mes de noviembre, apunta.

Pese a este panorama, Raúl Morales estima que diciembre será un buen momento para cambiar de coche por el importante esfuerzo promocional que está haciendo el sector y por la gran cantidad de vehículos kilómetro cero que acumulan los concesionarios en sus instalaciones.

La directora de Comunicación de la asociación de vendedores de automóviles Ganvam, Tania Puche, coincide con sus colegas en advertir acerca de que el mes de noviembre “termina en positivo por el dopaje del canal de empresa”.

“Los puntos de venta”, explica Puche, “registran matriculaciones, pero tres de cada diez no salen del concesionario y se quedan como oferta de vehículos kilómetro cero, por lo que podemos decir que la realidad del mercado está maquillada”.

La portavoz de Ganvam comenta que las compras de particulares, las operaciones con las que realmente hacen caja los distribuidores, llevan en negativo prácticamente todo el año 2019 (con la excepción del mes de septiembre por el efecto WLTP). Es la “evidencia” de que la demanda está “estancada”, afirma.

En cuanto a previsiones, Tania Puche indica que las previsiones apuntan a que el mercado cerrará el año con una caída global que superará el 5%. “Es necesario insuflar confianza al comprador particular con incentivos al cambio de coche”, señala, “porque si no, no hay renovación del parque y sin renovación del parque no hay movilidad sostenible”.

“Esperamos que lleguen mensajes de certidumbre a los consumidores en los próximos meses que ayuden a revitalizar estas ventas”, sugiere Noemi Navas.