CSIF recibe los planes de vacaciones del SAS con "estupor" y dice que son "un brindis al sol"

Los planes de vacaciones que ha presentado el SAS para la provincia de Cádiz son “incompletos, los datos no cuadran con la realidad y muestran una clara falta de previsión”, a juicio de Alberto Puyana, responsable de Sanidad de CSIF Cádiz. Por ello, los planes presentados a los diferentes distritos y áreas sanitarias (a falta del Campo de Gibraltar Oeste, que se niega a facilitarlo) han sido recibidos con “estupor, ya que lo que el SAS plantea no garantiza la calidad asistencial, se van a cerrar servicios y plantas con diferentes excusas y, al final, se aumentarán las listas de espera y se favorecerá la derivación de pacientes a la sanidad privada concertada”.

El anuncio del SAS de que va a buscar a 3.000 profesionales para cubrir las vacaciones en la sanidad pública de la provincia, para CSIF es un “brindis al sol, puesto que saben que no los van a encontrar a estas alturas, sobre todo en categorías de médicos y de enfermería”. El SAS ha estado “maltratando y castigando” a los profesionales durante todo este tiempo, de manera que no ha sabido fidelizar a quienes contrató como refuerzo en los últimos años y ahora no sabe cómo atraerlos. Los contratos que ofrece no son “atractivos para los profesionales, que prefieren obviamente migrar a otras comunidades, e incluso a otros países, donde las condiciones laborales son mejores”, ha apuntado Puyana.

Además, no se sabe si los 3.000 contratos que ofrece el SAS va a servir para cubrir todas las vacaciones, ya que los planes de vacaciones que han facilitado a los sindicatos no informan de cuántos profesionales van a estar disfrutando de sus merecidos descansos, ni en qué momento.

Así, como ya es costumbre en el SAS durante el periodo estival, los centros sanitarios van a ver mermados sus servicios, cerrando camas (que, eufemísticamente, el SAS habla de “camas en reserva”, posponiendo consultas y operaciones programadas y provocando el malestar ya no solo de los profesionales sino de los usuarios que acuden para ser atendidos. Puyana insiste en que la costa gaditana ve cómo se multiplica su población durante estos meses, gracias al tirón turístico, mientras que la atención sanitaria se ve reducida.

“Esto es seguir castigando a los profesionales de la sanidad pública, que ha estado dejándose la piel durante los últimos años con la pandemia de Covid19 y, del mismo modo, a la ciudadanía que sostiene este servicio esencial con sus impuestos”, ha finalizado Puyana.