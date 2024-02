CSIF denuncia que los juzgados de la provincia están sin tóner para las impresoras desde hace semanas

CSIF, sindicato mayoritario en la Administración Justicia en la provincia de Cádiz, quiere denunciar públicamente la "situación absurda que están viviendo los juzgados, al estar sin suministro de tóner para las impresoras desde hace varias semanas". La sobrecarga de trabajo que sufren los funcionarios de Justicia desde hace años, y que por desgracia se ha hecho más palpable aún en los últimos días (narcotráfico, violencia machista, tiroteos, secuestros como el de Sanlúcar), en lugar de resolverse con más medios, la Administración mantiene su política de abandono y "de echar balones fuera".

El sistema de excesiva burocracia para dotar de los más mínimos recursos materiales para que el trabajo salga adelante está provocando el desabastecimiento de tóner de manera generalizada en todos los juzgados de la provincia. Los juzgados no pueden imprimir la documentación para gestionar los procedimientos abiertos, resoluciones, recibir ni enviar faxes ni imprimir correos electrónicos, pues evidentemente las impresoras no pueden funcionar sin sus cartuchos de tinta. Desde CSIF no se entiende cómo el Portal del Centro de Atención al Usuario (CAU) de la Consejería de Justicia, que es el servicio que se ocupa de estos asuntos, no toma las medidas oportunas para resolver la actual situación, a pesar de que este sindicato lleva días comunicando y denunciando esta situación. "No se trata de un problema con la empresa suministradora sino de la mala gestión directa del Centro de Atención al Usuario de Justicia", recalcan desde el sindicato.

La falta de tóner en las impresoras es un ejemplo paradigmático del abandono que sufren los funcionarios de Justicia, "que están ya cansados del maltrato al que están sometidos por parte de los responsables de esta administración" y que, obviamente, acaba perjudicando a la ciudadanía directamente, provocando más retrasos y suspensiones que en nada favorecen al buen funcionamiento del servicio público esencial. "Solo se saca el trabajo gracias al sobreesfuerzo, diligencia y profesionalidad de los trabajadores públicos, a costa de su propia salud y derechos como la conciliación laboral y familiar", apuntan desde CSIF, añadiendo que no pueden "hacer milagros si no hay medios suficientes".