CSIF pide a Educación renueve los equipos de redes ante las constantes caídas de internet en los centros de Cádiz

El sindicato CSIF ha denunciado en un comunicado los problemas que ha estado sufriendo el profesorado de institutos y centros de Formación Profesional cuando necesitan impartir clases telemáticas o en la modalidad semipresencial. Tal y como han trasladado docentes de diferentes centros educativos de la provincia de Cádiz a este sindicato, desde inicios de curso hasta hace pocas semanas, ha sido habitual que el sistema de conexión a internet (el equipo de redes) sufriera cortes esporádicos o, directamente, se cayera por completo.

Este profesorado, obligado a permanecer en sus centros, como horario lectivo, durante la docencia telemática, no ha podido llevar a cabo sus labores correctamente y con constantes dificultades. "Esta situación, evidentemente, ha estado perjudicando no solo a los profesionales sino también al alumnado, que no podía ser atendido adecuadamente", ha lamentado.

Los cortes de internet también afectan a la docencia presencial obligatoria, a la hora de usar los libros digitales o plataformas educativas en colegios y demás centros.

Si bien, los técnicos informáticos han ido solucionando los problemas en las últimas semanas, CSIF advierte de que, en cualquier momento, pueden producirse de nuevo. Y es que la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, según denuncia CSIF, no invierte en renovar estos equipos de redes y lo único que hace es “parchear, reparando los equipos con piezas reacondicionadas a medida que se estropean, a pesar de que, claramente, están ya obsoletos”.

Así, CSIF requiere a la Junta de Andalucía que renueve los equipos y el sistema de conexión a internet de todos los centros para que los docentes no se vean delante de un ordenador durante horas sin poder atender a su alumnado. “La administración educativa tiene en su mano dotar de recursos necesarios a los centros para que la calidad de la enseñanza sea la que merece la ciudadanía”.