CGT denuncia que no se vacune a los trabajadores de Salvamento Marítimo

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha emitido un comunicado en el que denuncia la situación de los profesionales de Salvamento Marítimo en Andalucía y la Comunidad Valenciana ante la decisión de no considerarles "servicio esencial" y no administrarles la vacuna contra el coronavirus.

Según la organización anarcosindicalista, en estas comunidades no están vacunando a estos profesionales por logística, y ante los requerimientos que se han realizado para saber las razones, solo en Valencia han contestado para aclarar que estos trabajadores recibirán la dosis de la vacuna cuando por edad les vaya tocando. En Andalucía, dicen desde CGT, ni siquiera se han dignado a responder.

Responsables de CGT aseguran que las tripulaciones de las unidades que operan en estos momentos en las costas valencianas y andaluzas tienen una exposición muy elevada al virus, y no solo derivado de la atención a personas migrantes, sino también al elevado número de emergencias que en el último año se está produciendo en estas costas por el aumento del número de embarcaciones de recreo que, al no estar sometidas a medidas tan estrictas, disfrutan de privilegios que otras actividades no tienen.

Aunque si bien es cierto que la llegada de personas migrantes a la península a través de las rutas marítimas de la Frontera Sur es más elevada en Andalucía, CGT ha recordado que Salvamento Marítimo ha atendido pateras en la ruta argelina o levantina, y se han dado casos de embarcaciones que han llegado hasta las mismas playas de Alicante. Por otro lado, manifiestan desde la organización rojinegra, la falta de tripulaciones junto a la naturaleza del virus, que obliga en los casos de positivo a guardar cuarentena a todas las personas que hayan estado expuestas al mismo, conlleva a que en el caso de darse un contagio a bordo la unidad quede totalmente inoperativa durante días. Además, explican fuentes de este sindicato, en las embarcaciones de tipo Salvamar, más pequeñas, los espacios son más reducidos y no permiten en ningún momento que sus tripulantes mantengan la distancia mínima de seguridad.

CGT Mar y Puertos ha indicado también que hay que tener en cuenta que en muchas emergencias, en las que se atienden a embarcaciones de recreo en estas costas, es necesario subir a las personas de las mismas a bordo, y por lo tanto tampoco se respetan las medidas sanitarias anticovid. Y en el caso de Andalucía, la situación es muy parecida, a excepción de que en esta zona, por ser la entrada a Europa para muchas personas migrantes dada la cercanía con el norte de África, el número de personas atendidas por Salvamento Marítimo y el ritmo de trabajo de estos profesionales es muy superior al de otras zonas de la península. En concreto, en Andalucía, debido a la enorme actividad que soportan estas embarcaciones, los protocolos de seguridad no se activan ante emergencias que ocurren con poco margen de tiempo entre ellas.

CGT asegura que esta situación vuelve a poner en evidencia a los Gobiernos y a sus representantes en cada territorio, porque demuestra cuán poco importa un servicio de estas características a nivel institucional y la suerte que corran quienes se juegan la vida trabajando en ellos. Según los anarcosindicalistas, vacunar y proteger a estos trabajadores es solo cuestión de voluntad, puesto que es un colectivo pequeño, en comparación con otros a los que ya se les está administrando las dosis.

CGT exige al Ministerio de Fomento que se destinen las dosis para vacunar al menos a los profesionales de Salvamento Marítimo, –no más de 240 trabajadores-, destinados en las unidades que más carga de trabajo soportan en estos momentos, y cuyas tripulaciones están totalmente olvidadas de los planes sanitarios del Gobierno en una pandemia en la que se ha recalcado en numerosas ocasiones que los servicios públicos son esenciales para el funcionamiento de la sociedad.