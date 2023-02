La CEC celebrará en Arcos su convención bajo el lema 'Reflexionar el presente; transformar el futuro'

Conocer en profundidad las claves del panorama global, cambiante y sometido a grandes tensiones, para centrarlas en los efectos y oportunidades en la provincia de Cádiz y su tejido productivo. Con este objetivo se ha presentado en Cádiz la Convención Empresarial que la Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz, CEC, celebrará el próximo 15 de marzo en Arcos bajo el lema 'Reflexionar el presente. Transformar el futuro'.

El presidente de la CEC, Javier Sánchez Rojas, ha señalado que este evento, que se celebra por cuarta vez tras las ediciones de Jerez, Chiclana y La Línea, “va a reunir a un plantel de ponentes de prestigio, personalidades relevantes en sus respectivas competencias profesionales y empresariales que, creemos, conforman un programa completo y equilibrado de opiniones muy cualificadas”.

Javier Sánchez Rojas y Carmen Romero ha tenido palabras de agradecimiento para las empresas patrocinadoras: CaixaBank, representada en el acto por su director del Centro Empresas en Cádiz, José Luis Llerena; Nunadrola-Grupo Carrod, AEQ Energía y Aqualia.

La Convención Empresarial 2023 se celebrará en el Hotel El Lago Arcos de la Frontera el 15 de marzo. La conferencia inaugural correrá a cargo de Antón Costas, presidente del Consejo Económico y Social de España. “Nos aportará su visión sobre la situación económica de nuestro país, así como aquellas variables que, según este organismo, deben activarse para garantizar el crecimiento económico y el estado del bienestar”, ha destacado la secretaria general de la CEC, Carmen Romero.

Posteriormente, bajo el título 'Influencia del entorno global', participarán en un panel Juan Rodríguez Garat, ex Almirante de la Flota Española (ALFLOT), experto y voz autorizada para comprender las claves y evolución de la guerra de Ucrania; Javier Gala, Director Renewables and Storage en Mercados-Aries International y experto en sostenibilidad y transición energética; y Rosa Santos, directora del Departamento Laboral de la CEOE, que aportará la visión de los nuevos modelos de relaciones laborales, recursos humanos, irrupción de nuevas profesiones, etc.

Estos dos apartados del programa darán paso a un contenido centrado en los efectos de las situaciones globales descritas en nuestra provincia. Bajo el título 'Cádiz ante el entorno global', este panel contará con tres representantes empresariales que expondrán las conclusiones de las mesas de trabajo que la CEC puso en marcha la semana pasada.

La Convención tendrá un cierre de conclusiones a cargo de los presidentes de la CEC, Javier Sánchez Rojas, y de CEA, Javier González de Lara.

La CEC espera la presencia de más de 500 asistentes: empresarios, directivos, profesionales y representantes institucionales y políticos bajo un programa centrado en el impacto del entorno global en nuestra provincia, así como en la puesta en común de estrategias.

Para participar en la Convención hay que reservar y adquirir las entradas a través de la web de la CEC, www.empresariosdecadiz.es, donde se encuentra toda la información relativa al programa y el enlace al formulario y taquilla on-line.