CCOO Andalucía desestima la impugnación del XV Congreso provincial en Cádiz

La Comisión de Interpretación de Normas de CCOO Andalucía ha acordado desestimar la impugnación frente al XV Congreso de la Unión Sindical celebrado el pasado 30 abril, en el que Inmaculada Ortega fue elegida responsable de la formación provincial.

Durante el proceso de elección, como apuntaba la candidatura que tenía al frente José María Rodríguez, se dio la circunstancia de que dos avalistas presentaron su apoyo las dos candidaturas existentes. Según la normativa, ante ese caso caen los votos en ambos candidatos: con lo que la candidatura "alternativa", la de José María Rodríguez, quedaría sin opción a presentarse. Aunque esta última opción presentó tanto la renuncia por escrito del apoyo a Inmaculada Ortega de uno de los avalistas, como el refrendo de otro, la Comisión de Normas a nivel andaluz ha venido a coincidir con la interpretación de la comisión provincial, que señala que se actuó conforme a lo dispuesto al "no rehabilitar a los avalistas y seguir considerando los mismos como nulos": "En ningún momento el reclamante plantea en su impugnación que el motivo de la misma sea que le hayan impedido presentar nuevos avales para subsanar los defectos de la candidatura, sino que sigue reincidiendo en que la renuncia de los avalistas duplicados tenían que tener validez".

José María Rodríguez, por su parte, insiste en que lo sucedido es un episodio fuera de norma, siendo lo irregular el "pucherazo" que se ha vivido en el congreso provincial: "Una arbitrariedad que no sólo se ha cometido en Cádiz sino en Andalucía, ya que el mismo secretario de organización que asesora a la Comisión Electoral que tumbó mi candidatura de manera no legal y fraudulenta, es el que falla esta imputación en Sevilla -asevera-. No se puede ser juez y parte, incendiario y bombero".

Esta persona, asegura, "se ha dedicado a apoyar y montar la candidatura de Inmaculada Ortega. Creemos que no cabe una mayor arbitrariedad, y vamos a recurrir a la Comisión Confederal de Madrid y, si hace falta, iremos a los juzgados. Si una circunstancia no está en la norma, y la interpretas, corresponde en todo caso a un juzgado decidir, no a alguien que ha tomado parte por una candidatura".