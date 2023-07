Ben Harper & The Innocent Criminals actúan por primera vez en Jerez

La aterciopelada e hipnótica voz del californiano Ben Harper, unida a la calidad insuperable de sus conciertos en directo, convertirán a la noche de este martes, 25 de julio, a las 22:15 horas, en una oportunidad única para disfrutar de su estilo reivindicativo con seña de identidad propia, además de sus solos de guitarra arrolladores. Junto a la banda con la que creó su álbum debut, The Innocent Criminals, llegan a la Bodega Las Copas para deslumbrar con su variada paleta de colores, en el marco de la novena edición de TÍO PEPE Festival. Las entradas del espectáculo pueden comprarse a través de la web de Veranea en la Bodega.

El veterano mago del ‘blues’ y el ‘reggae’ acaba de lanzar su nuevo disco 'Wide open light', que él mismo describe como “una familia de canciones donde cada pista es un pariente cercano a la siguiente”, además de deliberadamente minimalista. Acompañado por sus incondicionales Adrian 'Alex' Painter (guitarra, voz), Darwin Johnson (bajo, voz), Oliver Charles (batería, voz), Christopher 'CJ' Joyner (teclado), Leon Mobley (percusión, voz), pisarán los escenarios de las míticas Bodegas González Byass regalando la maestría que les otorgan muchos kilómetros de música y un bagaje abrumador.

Más de 30 años de carrera musical con ganas de “cantar y contar las verdades del barquero”, como han señalado desde la crítica. Con 'Get Up!' ganó el Grammy al Mejor Álbum de Blues, y 'No Mercy in This Land' recibió una nominación en los Grammy y ganó el premio a la Mejor Canción de Blues del Año de la Blues Foundation. Ben Harper sigue fresco, revolucionario, inspirado y también vivido, con una experiencia que bien le permite conjugar sutiles aderezos jamaicanos para deslizarse sin ambages por los territorios del reggae. Desde sus inicios, sus creaciones siguen más vivas que nunca, sin rastro del paso de los años en cada una de sus notas, sin dobleces ni arrugas. Uno de sus sueños era pisar las tablas españolas, meta que ha ido materializando con creces con gran éxito de público. Ahora es el turno de conquistar por primera vez la noche jerezana.

Sabores de verano en 'Veranea en la Bodega'

En la novena edición de Tío Pepe Festival, nominado en los Wine Travel Award como mejor 'Evento del Año 2023', artistas como Tom Jones, Raphael, Pat Metheny Side-Eye W/ Chris Fishman & Joe Dyson, se unirán para brindar un espectáculo de lujo. Además, destacados artistas nacionales como Andrés Calamaro, Luz Casal, Andrés Suárez, Hakuna Group Music, Sole Giménez, y Noa, junto con la magia del flamenco representada en el ciclo 'Solera y Compás' por Vicente Amigo, Estrella Morente, Michel Camilo y Tomatito, Pitingo, y Jesús Méndez, Antonio Reyez, Pedro 'El Granaíno', Diego del Morao y Joaquín Grilo como artista invitado, que componen una oferta musical de alto nivel. Además, en esta ocasión, Tío Pepe Comedy traerá alegría y buen humor a la celebración veraniega con el Comandante Lara, que se unirá a Vicente Ruidos y Jesús Tapia en una divertida travesía titulada 'Viaje con nosotros', que se llevará a cabo en el Patio de la Tonelería. Será una noche de verano llena de risas y entretenimiento. Sin duda, se podrá disfrutar de una experiencia sensorial inigualable donde el arte y las emociones se entrelazan de manera inolvidable.

La bodega González Byass se convierte en un auténtico abanico de sensaciones con 'Veranea en la Bodega 2023', una experiencia gastronómica y musical que convoca el sabor y la esencia de la Andalucía más tentadora y sugestiva. Tres chefs de talla mundial protagonizan la denominada 'Cena de las estrellas': Nublo de la mano de Miguel Caño, Zuara Sushi, con el chef David Aráuz, y ABaC de Jordi Cruz. Una propuesta culinaria excepcional y creativa, que se fusionará con los mejores vinos que González Byass atesora en sus bodegas. A su vez, el sabor también invade el interior de las Bodegas Tío Pepe de la mano de dos exclusivos restaurantes: Tuga y Pedro Nolasco, que prometen sorprender a los paladares más exigentes.

Al igual que ya ocurriera en las últimas ediciones, conocer todos los secretos de las legendarias Bodegas Tío Pepe y poder pasar la noche en su interior será posible gracias al primer Sherry Hotel del mundo, el Hotel Bodega Tío Pepe, recientemente premiado por ACEVIN como 'Mejor alojamiento enoturístico de España'.