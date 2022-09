La banca echa la baraja en Cádiz: 400 oficinas cerradas en 10 años

Con una llamada telefónica, a golpe de cuatro clics o haciéndote un selfie. En menos de cinco minutos puedes abrir una cuenta corriente en un banco usando cualquiera de las aplicaciones para teléfonos móviles con las que ya cuentan todas las entidades financieras. Un paso sencillo para cualquier nativo digital o para los que han sabido adaptarse a la revolución online que también ha arrasado en la banca.

Estos cambios se han traducido, como era de esperar, en el cierre miles de oficinas en todo el país. Solo en la provincia de Cádiz se han perdido 400 sucursales en la última década. Una media de 40 oficinas al año que se corrobora con los datos de los últimos doce meses, en los que se ha cesado la actividad en 41 oficinas de la provincia.

Según datos oficiales del Banco de España, en julio de 2012 Cádiz contaba con 684 oficinas bancarias repartidas por la provincia. Las mismas fuentes contabilizan ahora 284. Es decir, se han perdido más de la mitad. Exactamente el 59%. Así, la ratio actual es de una oficina por cada 4.400 gaditanos, cuando en 2012 era de una sucursal por cada 1.600. Actualmente la provincia de Cádiz es la que tiene una mayor ratio de habitantes por oficina de toda la comunidad autónoma.

El cierre de oficinas también ha supuesto la pérdida de centenares de cajeros automáticos. El Banco de España ofrece ese dato en todo el país. España contaba con 47.639 cajeros automáticos al cierre de 2021. Esto son 1.842 terminales menos que un año antes (-3,7%) y 2.862 menos que en 2019 (-5,7%).

Son datos que reflejan la tendencia que existe en el sector a reducir la presencialidad al mínimo y apostar por las relaciones digitales con el cliente. Un camino que ya ha recorrido buena parte de Europa y al que España no ha terminado de llegar, aunque todo apunta a que lo hará más pronto que tarde.

Lo confirman los datos del Banco Mundial Europeo, quien pone de manifiesto que España es el tercer país de Europa con más oficinas por habitantes: una por cada 2.500 clientes potenciales. Una ratio bastante inferior a la de la provincia de Cádiz, que sí está ya en la línea europea, donde la atención presencial tiene menos peso.

España cuenta con la tercera mayor red de sucursales en Europa gracias principalmente a CaixaBank. Actualmente es la entidad bancaria con la red más extensa del país, formada por 5.022 oficinas, según cifras del Banco de España, y la que está apostando en mayor medida por los entornos menos habitados, manteniendo prácticamente al 100% su presencia en poblaciones de más de 5.000 habitantes y facilitando así la operativa bancaria.

La entidad tiene en la provincia de Cádiz más de un centenar de oficinas, algunas de ellas en municipios de menos de 5.000 habitantes, como es el caso de Castellar, Algar, El Gastor, Grazalema y El Bosque, entre otras.

En cuanto a presencia en la provincia le sigue Unicaja, con algo más de medio centenar de oficinas repartidas por la provincia, y también con una fuerte presencia en pequeños municipios. La tercera entidad con mayor número de oficinas es BBVA, que tiene 42, todas en municipios de más de 10.000 habitantes.

Respecto a la distribución, la mayor concentración de oficinas está en Jerez de la Frontera, que cuenta con medio centenar. No obstante, algunas de ellas están repartidas por las distintas ELAs. Por su parte, la ciudad de Cádiz, con una de las ratios de número de oficina por habitante más baja de toda la provincia, tiene a disposición de sus vecinos un total de 37 sucursales de distintas entidades. Algeciras mantiene abiertas 25 oficinas; y San Fernando, Chiclana y El Puerto tienen 14 cada una.

La digitalización en el sector bancario, al igual que en otros sectores, es una evidencia. Sin embargo, la apuesta por mantener de algún modo el modelo presencial permite respetar mejor los tempos de adaptación a los diferentes segmentos de la población que no están familiarizados con la digitalización.

La campaña ‘Soy mayor, no idiota’, emprendida por un jubilado, puso de manifiesto estas carencias. “No paran de cerrar oficinas y algunos cajeros son complicados de usar. Cada vez más, para trámites sencillos, te exigen usar tecnologías complejas que muchos no sabemos utilizar. Muchas personas mayores están solas y no tienen nadie que les ayude, y otras muchas, como yo, queremos poder seguir siendo lo más independientes posibles también a nuestra edad”, decía el hombre en su campaña.

Ante ella la banca reaccionó y empezó a tomar medidas que facilitan el acceso a los mayores, como la ampliación del horario de atención presencial o el trato preferente para estos en las sucursales.

En cualquier caso, la atención presencial en oficinas es cada vez menos relevante para gran parte de la población, cada vez más acostumbrada a las relaciones digitales. La pandemia ha supuesto, además, un empujón en el uso de las bancas online.