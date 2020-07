Bajan de 104 a 57 las agresiones a sanitarios en la provincia de Cádiz en el primer semestre

El Sindicato de Enfermería, Satse, advirtió este jueves de que a pesar de que los datos de agresiones a los profesionales sanitarios andaluces durante el primer semestre son más favorables que en años anteriores son coincidentes con la situación derivadas del confinamiento durante la pandemia del Covid-19, tanto es así que ya se percibe un repunte en las mismas en los dos últimos meses.

Según los datos proporcionados por el SAS, entre enero y junio de 2020 se han producido un total de 494 agresiones a profesionales sanitarios, de ellas 413 físicas y 81 no físicas. De manera generalizada, en todas las provincias andaluces esas agresiones han descendido, concretamente en la provincia de Cádiz con 57 agresiones tanto físicas como no físicas, con respecto a las agresiones del año anterior, que ascendieron a 104. De estas 57 agresiones, 35 fueron a mujeres y 22 a hombres, y de ellas, 10 fueron físicas, 5 menos que el año anterior y 47 no físicas.

A su vez, el Sindicato de Enfermería valora de forma positiva el Plan de Prevención y Atención de agresiones para los profesionales de sistema sanitario público andaluz que fue aprobado en Consejo de Gobierno y publicado de manera oficial en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, aunque considera, como ya ha manifestado en otras ocasiones, que la Administración sanitaria tiene que seguir incorporando medidas más contundentes y de prevención frente a las agresiones a los profesionales sanitarios en el desempeño de su actividad.

El Sindicato de Enfermería recuerda que lo más destacado de dicho plan, en el que ha participado activamente, es la incorporación una nueva figura para el acompañamiento al profesional agredido, con formación específica, que ejercerá como guía en la prevención de agresiones y actuación ante las mismas, facilitando la asistencia sanitaria, psicológica, jurídica y administrativa que precise. También contempla reforzar las medidas de seguridad en los centros sanitarios y las condiciones de seguridad en los lugares de trabajo, así como la mejora de la coordinación entre los interlocutores policiales territoriales sanitarios, los interlocutores sanitarios, los directivos de los centros y las asesorías jurídicas provinciales que también se reforzarán.

Satse valora positivamente el Plan de Prevención y Atención de Agresiones y considera que es un paso importante para reforzar las medidas para la protección de los profesionales sanitarios ante casos de agresiones en el desempeño de su actividad.

Por todo ello, a juicio de Satse, “el Servicio Andaluz de Salud debe tener en cuenta aumentar la dotación de recursos humanos con respeto a las ratios recomendadas por las organizaciones internacionales. De esta manera se evitarán situaciones conflictivas generadas por el aumento de las demoras en la atención, reducir listas de espera y disminuir la eventualidad del personal”, aseguraron fuentes sindicales.

Con motivo de las agresiones causadas al personal sanitario, Satse recuerda que ha puesto a disposición de todas sus afiliadas y afiliados un servicio especial de Atención ante las Agresiones, Asesoría y Defensa Jurídica y Cobertura en caso de Incapacidad Temporal (IT).

“Las agresiones a nuestro colectivo son un problema que por desgracia no solo aumenta diariamente en número de casos, sino también en su gravedad”, aseguran.

Para el Sindicato de Enfermería “esta lacra constituye una de nuestras principales preocupaciones, y contra la que llevamos luchando mucho tiempo, con diferentes iniciativas, propuestas legislativas y campañas de sensibilización”.