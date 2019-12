AxSí insiste en la permanencia de Educación en el Campus de Puerto Real

Andalucía por Sí (AxSí) Puerto Real insiste en su idea de que la facultad de Ciencias de la Educación no salga del Campus Universitario Río San Pedro. En un nuevo intento para evitar lo que parece estar ya decidido, el coordinador local de la formación andalucista, José Manuel Acosta, ha registrado una moción que se debatirá en el próximo pleno municipal para buscar apoyos.

Para el andalucista, Ciencias de la Educación supone "uno de los emblemas del campus universitario puertorrealeño", con más de 30 años de funcionamiento y con una de las mayores demandas de la oferta educativa de la Universidad de Cádiz.

La formación, que comparte gobierno con el PSOE en la Villa, señala el interés público de la UCA por homogeneizar el Campus de Cádiz, para que queden ubicados todos los estudios en el ámbito de las Ciencias Sociales, Humanidades y de la Salud. Creen en AxSí que "este proceso viene siendo largo y sobre todo costoso, ya que aún quedan otros estudios de estos ámbitos repartidos por distintos campus suponiendo no sólo un perjuicio para aquellos lugares donde en la actualidad se encuentran sino unos importantes costes en adaptación de edificios e infraestructuras".

José Manuel Acosta hace hincapié en que "la Junta de Andalucía ha mostrado públicamente hasta tres posicionamientos distintos en cuanto al proyecto de rehabilitación de Valcárcel, llegando incluso a manifestar el Consejero de la Junta de Andalucía, Rogelio Velasco, que la Unión Europea prohíbe taxativamente el uso de sus fondos para financiar a la construcción de aularios, ya que están destinados única y exclusivamente a la investigación".

También recuerda que la Universidad de Cádiz ya ha manifestado que "no tiene capacidad financiera para acometer esa obra que puede superar los 20 millones de euros", y que la Junta de Andalucía "no ha contemplado ninguna partida en los presupuestos del próximo". El coordinador municipal deja claro que su formación defiende la cesión, rehabilitación y el uso público del edificio de Valcárcel pero no vinculándolo al traslado de Magisterio.

Así, la propuesta de los andalucistas al pleno va encaminada a que tanto la UCA como la Junta abran una línea de diálogo con el Ayuntamiento, para analizar el futuro de Ciencias de la Educación y del propio campus dentro del municipio.