Atascos en las oficinas de Correos del litoral gaditano

Las oficinas de Correos de los municipios más turísticos de la provincia vienen experimentando esta semana un inusitado atasco originado por las solicitudes de votos por correo de los veraneantes. Estas colas para votar se vienen repitiendo estos días en Chiclana, Conil, Tarifa, Cádiz, Chipiona, Sanlúcar, Rota...

En este último municipio, por ejemplo, ayer parecía que tras varios días de descontrol todo parecía haberse relajado un poco. Muchos votantes dejan el voto para última hora dando lugar a que tengan que esperar largas colas. Sin embargo, la mañana de ayer miércoles, penúltimo día para poder votar por correo, ya fue algo más relajada en esta localidad gaditana.

Manuel, acompañado por su abuela, es un joven cordobés que se encuentra en Rota disfrutando de las vacaciones. Está ante sus primeras elecciones generales y considera que votar "es algo muy importante, sobre todo para los jóvenes como yo que nos jugamos nuestro futuro". En cuanto al funcionamiento y afluencia de público comentó que ayer quiso acudir pronto a la oficina de Correos "porque el martes vimos imágenes de las colas y queríamos evitar tener que esperar mucho y pasar calor".

Rocío, una joven que lleva veraneando más de una década en Rota, dijo que los dos últimos días "quería venir a votar pero siempre que pasaba por delante de la oficina había mucha gente y no tenía tiempo para hacerlo, y hoy me he venido a media mañana para ver si no había mucha cola y votar".

Mario es un roteño que no estará en la ciudad el domingo ya que este fin de semana empezará sus vacaciones. Por eso había solicitado el voto por correo ya que entiende que votar "en lugar de un derecho debería ser una obligación", demostrando que, pese a que mucha gente piense que la situación política no incita a ir a votar, al fin y al cabo sí es importante hacerlo.

Y Pedro y María, por su parte, son una pareja que votan por primera vez por correo. Son de Madrid y siempre habían optado por ir a su colegio electoral porque entendían que el voto por correo era muy difícil. Sin embargo, no ha resultado ser así y destacan la facilidad de este procedimiento "porque los trabajadores de Correos nos han ayudado en todo lo que hemos necesitado".

Hoy acaba el plazo para votar por correo y como anécdota aún ayer podía verse a ciudadanos acudir a las oficinas de Correos para pedir el voto por correo, cuando el plazo para ello se cerró el pasado jueves 13 de julio. Si esos ciudadanos quieren votar, tendrán que hacerlo el domingo de forma presencial en sus respectivos colegios electorales.

