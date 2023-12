Asaja cifra en 175 millones de euros los efectos por la sequía en el campo de la provincia

"Un año peculiar. Una tormenta perfecta de eventos que ha penalizado mucho al campo en Cádiz". Así ha resumido el nuevo presidente de Asaja-Cádiz, José Pravia Brugarolas, el año agrícola 2023. Un balance de doce meses, realizado este martes en la sede de la asociación en Jerez, en el que ha destacado como puntos principales la sequía y un descenso del 30% de las ayudas PAC (Política Agraria Común), "que han penalizado en unos 280 millones la renta del campo en la provincia".

Respecto a la sequía, ha subrayado que actualmente hay un 50% de restricciones en la zona de riego en Cádiz, "lo que supone 175 millones de pérdidas para el campo gaditano, a lo que se une un incremento de costes de producción, junto a una inflación que no se ha visto correspondida con una subida de precios en la mayoría de los productos".

Una sequía, "que es intrínseca a la zona, algo que no sorprende, pero lo que sí sorprende es que sabiendo cómo funciona la meteorología en Cádiz, no se tomen medidas desde el punto de vista de infraestructuras hidráulicas para mitigar esos impactos cíclicos". Y propuso por ello "la unión de los embalses de Bornos y Guadalcacín, que reduciría el impacto casi en su totalidad".

Sobre las medidas PAC, Pravia las calificó de "bastante agresivas, ya que no se ajustan como deben a la casuística de la diversidad que hay en España". Y puso como ejemplo la 'BCAM 8', "que te obliga a tener un 4% de la tierra sin producir, algo que nadie se explica y que no explican, o que no nos permitan hacer ciertas labores agrícolas hasta después de agosto, cuando no tenemos nada que ver con el centro de Europa o no llueve como allí. No tiene sentido copiar y pegar políticas europeas cuando Europa además no te fuerza a adoptarlas".

También hizo referencia a los ecoesquemas, "un nuevo concepto que se ha introducido desde Europa que ha penalizado bastante, ya que los requerimientos para recibir este tipo de compensación por aplicar medidas medioambientales, que al final benefician a la sociedad en su conjunto, son tantos que un 25% del campo ha decidido no optar por estas medidas", añadió Pravia.

El responsable agrario apuntó a los efectos de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), "que junto a la gran tasa de paro, creemos que no ha sido un buen momento para hacerlo porque ha dificultado mucho más la disponibilidad de mano de obra cualificada. Al final, lo lógico es ser consciente de las medidas que se toman, asumirlas de forma adulta, y si se suben todos los costes como los laborales, pues luego no aceptar que no se suban los precios de los productos de alimentación. Si se toman decisiones políticas que implican una subida de costes, pues que luego que nadie se sorprenda si suben los costes de la alimentación".

Aprovechó para pedir a los medios presentes, que igual que hay impacto mediático cuando suben los precios, "que se haga también cuando bajan. Somos un colectivo pequeño y hay cierta discriminación. Es necesario no señalar al agricultor cuando por factores coyunturales suben los precios. Hay que dar visibilidad cuando también van a la baja".

Por sectores

El nuevo presidente de Asaja-Cádiz apuntó que la cosecha de los cereales "ha sido bastante mala, debido sobre todo a la sequía, y la caída del precio en torno a un 40%". La caída del girasol ha sido de un 50% y el forestal "está muy impactado por 'la seca' y por la limantria, que destrozan un ecosistema propio de aquí, en su mayor parte de propiedad privada. Y la Administración tiene una gran responsabilidad, ya que harían falta más ayudas al respecto para mantener un activo que aporta bastante renta a la zona, en torno a 20 millones que se dejarían de generar y que la mitad vuelve a las arcas del Estado para bienestar social e infraestructuras".

En cuanto a la ganadería, Pravia echó en falta "unas medidas nacionales desde el punto de vista sanitario para coordinar todas las provincias por enfermedades que penalizan mucho el mercado nacional".

Dignificar el rol del agricultor

Pravia defendió la labor del agricultor, "ya que hay una percepción por parte de la sociedad de que las ayudas que recibe son injustificadas. Aquí se exige producir bajo unos estándares de calidad y conservación medioambiental, que en otros modelos productivos no. Esa penalización es la que justifica, por ejemplo, esas medidas PAC como compensación. Es una tarea nuestra dignificar el rol de agricultor, que lo que hace es reducir la dependencia alimentaria de Europa para evitar posibles carencias en un futuro y mantener una cierta calidad en la alimentación europea".

Y, ¿cómo se presenta 2024?

José Pravia Brugarolas auguró un "complicado 2024: las ayudas PAC irán a menos porque la agricultura productiva está siendo muy penalizada; menos lluvias, con una capacidad global de los embalses del 17%, restricciones del 50% y subida de precios. No es llorar, es la realidad".