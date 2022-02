Apartan de la causa a la juez que imputó al militar asidonense herido en una explosión

El Tribunal Militar Territorial Primero ha apartado definitivamente del caso del Hoyo de Manzanares a la juez instructora, que imputó dos veces a uno de los heridos, el teniente asidonense José Manuel Candón. A punto de cumplirse once años de la tragedia, donde murieron cinco militares -dos del Tercio de Armada- y otros tres resultaron heridos, la investigación judicial que sigue sin responsables suma otro capítulo, a la espera de que se nombre otro instructor.

Así, aunque el tribunal no admite los motivos alegados de enemistad manifiesta o de tener interés directo, sí ha estimado la recusación presentada por Candón y a la que se adhirió el fiscal, por "apariencia de imparcialidad". "Consideramos que existen motivos para apreciar que la apariencia de la imparcialidad del juez instructor ha quedado cuestionada con razón suficiente y no por meras conveniencias por parte de la recusante y el ministerio público", señala el dictamen, que cuenta con el voto particular de uno de los vocales.

Según argumenta en sus fundamentos jurídicos, apoyados en diferentes sentencias del Tribunal Constitucional, "no basta con que el proceder del juez sea irreprochable, es preciso que lo parezca, pues la apariencia razonable o parcial de parcialidad es fundamento suficiente, si necesidad de mayor prueba para que un juzgador pueda apartarse o deba ser apartado del conocimiento de un asunto".

La batalla judicial emprendida por las víctimas, y visibilizada especialmente por el militar gaditano, dio un vuelco en mayo del pasado año, cuando tras diez años sin responsables, la jueza emitía un auto de procesamiento de Candón. Le imputaba siete delitos del Código Penal militar "contra la eficacia en el servicio", cinco con resultado de muerte, uno con resultado de lesiones graves y otro con lesiones leves, cargando con la responsabilidad de lo sucedido. Se opusieron no solo su defensa, si no el resto de las partes implicadas en el proceso, incluido el fiscal. Las apelaciones fueron estimadas pero en junio volvía a emitir otro auto y el Tribunal Militar Territorial nº1 decretaba el sobreseimiento definitivo de la causa contra el teniente, haciéndolo parcial en cuanto al resto del procedimiento abierto, para que se siga investigando.

Todo ello llevó a que se presentara un incidente de recusación que ahora ha sido admitido, apartando a la juez instructora de la causa. El tribunal recordaba que el segundo procesamiento fue "indebido", "dictado sin base alguna en indicios de criminalidad, ya que fue reiteración de uno anterior", "sin acreditación de novedosos indicios".

El dictamen también recoge los argumentos presentados en su defensa por la juez, que cree que la recusación está basada en "meras conjeturas" y que su exposición "raya lo calumnioso", a la vez que defiende su segundo auto procesal.

Una batalla de más diez años

El 24 de febrero de 2011 cinco militares, de la Infantería de Marina y del Ejército de Tierra, fallecían a consecuencia de la explosión de varias minas en el campo de maniobras y tiro del Palancar, en la Academia de Ingenieros del Ejército de Tierra del Hoyo de Manzanares en Madrid. Realizaban un ejercicio de desactivación de explosivos practicado por un equipo que se iba a desplazar al Líbano.

Dos años después, el juez togado instructor dictaba el auto de archivo sin declaración de responsabilidad tras las conclusiones de los informes periciales emitidos por el Grupo de Especialistas en Desactivación de Explosivos (Gedex) de la Guardia Civil y de la Comisión de Investigación constituida por el Ejército de Tierra, que descartaba, como recuerda el Fiscal en uno de sus escritos, "comportamiento negligente o imprudente de cualquiera de las personas implicadas en los hechos".

Más de cinco años después de la firmeza del auto del Tribunal que confirmaba el archivo, la representación del teniente Candón y otra víctima del accidente pedían su reapertura en noviembre de 2018 aportando un informe pericial de parte y en el que detallaba posibles negligencias en la tragedia, dudas sobre la conservación del material que estaba caducado. Fue desestimado en un principio pero admitido un recuerdo, que ordenó al juzgado la reapertura de las actuaciones.

El 23 de febrero de 2021, la juez emitía un auto en que además de pronunciarse sobre otros aspectos relativos a la solicitud de práctica de diligencias de prueba tres años después, se decreta el procesamiento de Candón en dos ocasiones por esta jueza, pero fueron tumbado tras los diferentes recursos.

Ante ello, se inició un incidente de recusación que ha acabado con la recusación de la juez y el caso se queda a espera de nombramiento de un nuevo juez.