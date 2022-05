Por Andalucía se ofrece "a resolver problemas y recuperar derechos"

El Parque Genovés de Cádiz ha sido este lunes escenario de la presentación de la candidatura con la que la coalición Por Andalucía se presenta a las elecciones autonómicas de Andalucía por la provincia de Cádiz, aunando esfuerzos y voluntades de partidos como Podemos, Izquierda Unida, Más País, Verdes Equo, Iniciativa por el Pueblo Andaluz y Alianza Verde. "La candidatura de la unidad y la generosidad", la definió la concejala de IU en Cádiz, Rocío Sáez, encargada de presentar el acto.

El cabeza de lista por Cádiz, Juan Antonio Delgado (Podemos), dejó claro que "el camino no ha sido fácil, pero la generosidad que hemos puesto entre todas y todos para tener esta candidatura ha sido la clave para contar con el principal proyecto progresista y transformador para nuestra tierra". Delgado agradeció los esfuerzos de todos los compañeros que lo acompañan en la candidatura e indicó que hasta el 19 de junio "tenemos el objetivo de ilusionar y convencer a todos los gaditanos y gaditanas que nos están esperando. El próximo 19-J vamos a afrontar unas elecciones históricas. Abrimos un nuevo ciclo político con acento andaluz, en el que se va a decidir qué modelo va a ser elegido para sentar las bases de la recuperación social y economía de Andalucía". Y confrontó dos modelos claramente opuestos: "La alternativa que nos ofrecen las derechas ya la conocemos. Más recortes, menos servicios públicos. Más privilegios a las grandes fortunas, menos para las clases populares. Y, sobre todo, más propaganda y menos soluciones reales para los problemas del día a día". Y frente a ello situó "una alternativa que sí representa a una mayoría social, que salió a aplaudir a los sanitarios a las ocho de la tarde, una mayoría social que sí eligió vacunarse, y en definitiva, una mayoría social que entiende que sólo con soluciones colectivas podemos alcanzar el desarrollo individual".

Hizo referencia Delgado a "los problemas del comer" a los que la derecha no ofrece soluciones. "Desde mi vocación de servicio público que ha caracterizado mi vida y que ahora me lleva a presentarme a estas elecciones, queremos resolver los problemas de la gente y hacer que Andalucía sea un lugar en el que valga la pena vivir. No es tiempo de resignación y yo sólo pido a los gaditanos y gaditanas una oportunidad, que nos deis una oportunidad para que podamos transformar nuestra tierra".

La número dos de la candidatura, Alba Zambrano (IU), señaló que "damos un paso al frente con gran responsabilidad, orgullo y sobre todo, con mucha ilusión" y habló de una coalición que "significa lucha y compromiso". Con 22 años y siendo la más joven de la candidatura, Zambrano, garantizó que Por Andalucía pretende ser un proyecto que "mira por los jóvenes, como protagonistas de tantas luchas; queremos oportunidades en nuestra tierra y gozar de todos nuestros derechos y libertades, pero para ello se deben aplicar políticas adecuadas para nuestro futuro. Nosotros, somos el futuro de la sociedad y es por ello que debemos ser escuchados". La número 2 reivindicó además la lucha feminista como bandera de este frente amplio con el que la coalición se presenta a las autonómicas.

Mari Paz Peña, número 4 en la candidatura e integrante de Más País, hizo alusión por su parte a los "retrocesos sociales y recortes en servicios públicos, en educación y sanidad, sobre todo", protagonizados en esta provincia por el Gobierno de Juanma Moreno, "que ha conseguido que la ultraderecha sustituya el término de violencia de género por violencia intrafamiliar".