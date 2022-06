Andalucía por Sí (AxSí) pide la dimisión de la edil de Urbanismo de Conil

El Grupo Municipal de Andalucía por Sí (AxSí) ha solicitado la dimisión de la concejala de Urbanismo en el Ayuntamiento, María del Carmen García Caro, al considerar “una grave irresponsabilidad e incompetencia la gestión que tiene al frente del área de Urbanismo”.

Para la portavoz andalucista, Inma Sánchez, es un hecho constatado por todos los vecinos de Conil lo exasperante que puede resultar emprender cualquier trámite con la Oficina de Urbanismo.

Según apunta la portavoz andalucista, desde una simple petición de licencia, pasando por una tramitación de un Asimilado Fuera de Ordenación (AFO) o cualquier expediente de mayor envergadura que tenga que salir de esas oficinas, asegura que se retrasa en el tiempo por diferentes excusas, como pueden ser “falta de personal, la pandemia, la falta de recursos económicos o responsabilidades a personas que ya no están hacen caótico el funcionamiento de la misma”.

A todo ello, une la edil de Andalucía por Sí, el mal funcionamiento del área municipal de Urbanismo. Lo más grave para la portavoz andalucista es “la incapacidad para aportar una solución a la principal problemática de la vivienda irregular en Conil”. Por un lado por no ampliar el parque de viviendas acorde a las necesidades del pueblo y en segundo lugar, por no estar a la altura a la hora de dar herramientas a los vecinos que se encuentran en una situación desesperada ante la demolición de sus hogares, como es el caso del conileño, Juan Jesús Ramírez, cuyo ingreso en prisión es inminente y por un plazo de seis meses al agotar las vías posibles para no tener que derribar la vivienda en la que reside con su pareja y dos hijos.

El conileño Juan Jesús Ramírez deberá ingresar en prisión por no derribar su vivienda

Una petición de dimisión de la edil de Urbanismo a la que también se sumaría la Plataforma de Afectados por las Viviendas Irregulares de Conil (PAVIC), dada la situación en la que se encuentra este vecino por no derribar su casa. Sergio Cáceres, el portavoz de este colectivo vecinal, apunta que “aunque derribase su vivienda mañana, eso no le quitaría ir a la cárcel”.

Unas peticiones de dimisión que no se comparten desde la Agrupación Local de Izquierda Unida (IU) quienes consideran que esta petición de dimisión está relacionada con la cercanía de las elecciones municipales y las últimas encuestas que dicen que los ciudadanos de Conil desaprueban la labor de la oposición, concretamente la de Andalucía por Sí (AxSí).