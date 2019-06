Ana Pérez se retira de la candidatura de Miguel Molina en Barbate

No han pasado dos semanas desde los comicios municipales del 26 de mayo, y ya se ha producido la primera baja en el nuevo equipo que liderará el andalucista, Miguel Molina. No se trata de discrepancias con el resto de miembros que conformarán esta candidatura que logró 17 de los 21 concejales que conforman la Corporación, pero sí está detrás de esa decisión tan elevado número de ediles logrados.

La edil electa que abandona, es Ana Pérez, que iba como número tres y que ha estado, en el último mandato, al frente de las áreas de Educación y Servicios Sociales.

Según ha explicado, está a dos años de su jubilación, y cree que con estos resultados hay “cantera para que otros puedan tomar su relevo”. Además, asegura su sueldo como maestra, que ha mantenido estos cuatro años, “es elevado”, y la partida para los concejales es la misma.

Ana Pérez, ha expuesto que “yo tengo mi trabajo como maestra, que me encanta, y yo dentro de dos años me jubilo, si Dios me tiene viva, sí o sí”. Es maestra de Pedagogía Terapéutica en el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Torre del Tajo, donde también ha tenido responsabilidades del centro específico, aula específica, aula de apoyo en Primaria y Secundaria.

Si intención es incorporarse a la actividad lectiva esta misma semana, para lo que ya ha tramitado la pertinente documentación al tener su plaza en servicios específicos, al ser funcionaria.

Asegura que los cuatro años que ha pasado en política han sido muy duros, y me voy “muy satisfecha, contenta y me llevo el cariño de mucha gente, y era necesario que yo diera este paso, por lo menos para mí”.