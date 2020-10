Ana Mestre asegura que el Plan de Actuación contra el Virus del Nilo se ampliará a los municipios en donde se den casos en humanos

La delegada del Gobierno andaluz en Cádiz, Ana Mestre, ha informado de las actuaciones que la Junta está llevando a cabo desde el pasado 1 de octubre en la comarca de La Janda, dentro de la Fase 2 del Plan de Actuación para la provincia contra los moquitos que propagan el virus de la fiebre del Nilo, en unos trabajos ejecutados íntegramente por la Junta de Andalucía. presupuestados en 100.000 euros y cuya finalización está prevista durante el mes de noviembre, época en la que teóricamente finaliza la cadena de transmisión del virus por el descenso significativo de las temperaturas.

Ana Mestre ha indicado que "se está actuando en la zona de influencia del brote, que incluye los términos municipales de Puerto Real, Alcalá de los Gazules, Benalup, Medina Sidonia, Vejer de la frontera y Barbate, con el objetivo de minimizar el riesgo de transmisión del virus a la población humana, complementando así el trabajo que se está haciendo en el mismo sentido en las zonas afectadas por este virus en la provincia de Sevilla".

La delegada ha explicado, durante su visita a la playa de El Palmar para una demostración de la actuación que está llevando a cabo la empresa Laboratorios Lokímica, que se está llevando en la ejecución de la vigilancia y control de mosquitos con tratamientos larvicidas y, en su caso, adulticidas, en zonas perimetrales a los municipios mediante aplicaciones de Ultra Bajo Volumen (ULV) y termonebulización dependiendo de la situación.

Para dicho plan, ha explicado Ana Mestre que "se destinarán dos equipos compuestos por dos técnicos cada uno y su vehículo correspondiente, además de un piloto de drones cualificado con drones de mapeo y tratamiento".

También se están realizando los tratamientos en imbornales, acequias y arquetas donde sea necesario por ser focos potenciales y, posteriormente, se realizarán labores de mantenimiento en aquellas zonas que se hayan detectado más afectadas. Las labores de mantenimiento serán realizadas con el apoyo de un dron y su piloto cualificado, en base al mapa confeccionado y presentado durante la fase inicial ya descrita.

Otro de los asuntos a los que la delegada ha hecho referencia ha sido que "dentro de este Plan de Actuación, en caso de que se diagnostiquen nuevos casos del virus en humanos en otros municipios que no son los indicados actualmente, se activará una brigada de contingencia para actuar con la misma metodología que se está llevando a cabo ahora en los municipios de la comarca de la Janda y Puerto Real".

Asimismo, ha indicado que "si también fuera necesario, se llevarían a cabo tratamientos adulticidas en parques y jardines afectados y zonas verdes mediante aplicaciones de pulverización".

Este programa de actuación de la Junta obedece a la necesidad de diagnosticar los principales focos de cría de mosquitos, especialmente aquellos mosquitos del género Culex que son los principales vectores del virus del Nilo Occidental, en los términos municipales previamente comentados.

Las tareas diagnosticadas, como resalta Ana Mestre, "son esenciales para poder llevar a cabo una prevención adecuada de la situación, no solo en el periodo actual de transmisión sino también para los años venideros".

Por su parte el alcalde de Vejer de la Frontera, Manuel Flor, ha agradecido a la Junta de Andalucía y a la empresa su implicación en este tema, "que no es algo nuevo" y que “desgraciadamente hace un mes nos ha hecho vivir una situación muy penosa con el fallecimiento de dos vecinos de nuestra localidad contagiados con la picadura del mosquito".

El alcalde ha explicado que "de manera rápida nos hemos puesto a trabajar de forma preventiva, siempre en coordinación con la Junta de Andalucía". Manuel Flor ha apuntado que “el pueblo de Vejer tiene un término municipal bastante amplio por lo que agradecemos el magnífico trabajo realizado en toda la comarca de La Janda por la Junta de Andalucía. Lo que debemos esperar es que todas las administraciones arrimemos el hombro".

Por último, el director técnico de Lokímica, Rubén Bueno, ha manifestado que ya se está realizando el control de mosquitos en el núcleo urbano y se va a ampliar el trabajo a la totalidad del término municipal, donde hay verdaderos criaderos que "hay que diagnosticar y tratar de forma adecuada".

El director ha dicho que "daremos soporte a los municipios en los que la fase 1 haya sido incompleta. Los tratamientos en núcleos urbanos se están ejecutando desde el pasado 1 de octubre". Rubén Bueno ha subrayado "la importancia de explicar a la ciudadanía que no se trata de un virus nuevo, ni tampoco de un mosquito nuevo, es el mosquito común. Se trata de un virus que lleva circulando no sólo por Andalucía sino por otros puntos de la Península Ibérica y otros países de Europa desde hace años. Este año ha habido una casuística particular que ahora está en fase de estudio y que ha originado un brote im-portante de casos humanos. Por ello debemos realizar un control selectivo de los mosquitos".

Además, Rubén Bueno ha hecho especial mención a que "la Junta quiere atajar estos problemas de control, atacando desde la prevención. Tenemos que dirigirnos a diagnosticar dónde están criando, dónde tenemos esas larvas y matarlas en su fase de larvas para reducir las posibilidades de que salga el adulto. Por eso, la parte de diagnóstico es fundamental para aplicar los tratamientos específicos y adecuados que erradiquen el problema".

Por último, el director de Lokímica ha insistido en que "hay que sensibilizar a la ciudadanía de que la prevención de los mosquitos es algo que nos compete a todos, además de las administraciones, hay que hacerlo de forma individual, con la autoprotección en cada domicilio". Como ejemplo, ha señalado que "hay que evitar las aguas estancadas a nivel doméstico, las piscinas que dejamos de clorar, los bebedores de animales que no se renuevan, etc. En definitiva, es necesario "un control doméstico y el trabajo conjunto para garantizar la eficacia completa".