Ana Mestre tiende la mano a la ONCE para desarrollar proyectos en común

La delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Ana Mestre, ha mantenido una reunión con el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Cristóbal Martínez, y el delegado provincial, Alberto Ríos, que ha servido para que el Gobierno andaluz tienda la mano a esta organización de cara a desarrollar proyectos en común en beneficio de los gaditanos, en especial en dignificar a aquellos con algún tipo de discapacidad.

Tal y como ha indicado Ana Mestre, “la ONCE es una gran organización social que aporta mucho a nuestra provincia y a la que la Junta de Andalucía tiene que apoyar para que, por ejemplo, siga creando empleo en Cádiz, ya que tiene a más de 2.500 trabajadores”, una cifra que el pasado año se incrementó las 279 personas, de las que el 42% fueron mujeres. Un dato que para la delegada “son muy positivos y esperanzadores” y que se resumen en un incremento de las ventas de hasta un 12% en toda la provincia “gracias a la confianza que los gaditanos depositan en sus productos”.

Asimismo, Junta y ONCE han tratado la situación del juego ilegal y su preocupación por su proliferación y la confusión que genera a los ciudadanos la venta de boletos irregulares por parte de quienes no tienen autorización para ello. Por tanto, desde la Junta se seguirá trabajando para que no se baje la guardia en las inspecciones por parte de la Policía Autonómica y los responsables de juegos.

Por último, durante la reunión, la ONCE ha aportado el borrador para la renovación de la ley perros de asistencia, en la que se buscará el consenso para que no solo trate de perros guías para invidentes, sino también para personas mayores, mujeres víctimas de violencia de género y otras con algún tipo de discapacidad que las requieran.