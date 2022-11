Airbus acepta una reunión con los trabajadores para negociar la subida salarial

Airbus acuerda reunirse con los comités de empresa de las factorías para el próximo jueves 10 de noviembre a las 13 horas. La huelga iniciada el pasado 31 de octubre en todo el país tiene como fin conseguir mejoras salariales. En las últimas horas, la compañía aeronáutica ha aceptado sentarse a dialogar sobre posibles revisiones de sueldos.

Según las palabras de Ángel Montoro, secretario general de UGT FICA en Cádiz, "la compañía acepta hablar de revisión salarial para el 2022 y con ello pues acepta nuestra reivindicación". No obstante, Montoro adelanta que se mantiene la "no colaboración" con la empresa la espera de los resultados del diálogo compañía-comités. "La papeleta de huelga sigue activa hasta el 31. No quiere decir que vamos a secundar la huelga, pero sí que la mantenemos activa. No la retiramos para ir viendo qué ocurrirá en estas negociaciones", advierte. Para Montoro, esta reunión supone toda una victoria. "La reivindicación de estos días ha servido. Se demuestra una vez más que cuando se está unido, se consiguen las cosas", celebra.

El principal reclamo es que los salarios se ajusten al nivel de la inflación. El convenio colectivo recoge una subida salarial del 1,5%, una cifra muy alejada del nivel del IPC actual, que fue del 7,3% en octubre. y una cláusula de revisión salarial acorde con los beneficios de la compañía.

La firma Airbus registró un beneficio neto de 2.568 millones de euros durante los nueve primeros meses de 2022, cifra que se sitúa un 3% por debajo de lo obtenido en 2021.