Una administradora de las empresas de Gürtel asegura que se amañaron las adjudicaciones

La que fuera administradora de algunas de las sociedades de la trama Gürtel, Isabel Jordán, ha declarado este martes que se amañó el procedimiento para que estas fueran las adjudicatarias de tres eventos organizados por el Ayuntamiento de Jerez en la edición de Fitur de 2004.

Tal y como había pedido la Fiscalía, Jordán fue la primera en declarar en la segunda sesión del juicio oral por las contrataciones que el Consistorio realizó hace 19 años para promocionar la ciudad durante la feria turística.

Lo hizo una vez que los magistrados de la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional no aceptaran la petición de las acusaciones particulares y de algunas de las defensas, que instaban la suspensión hasta que se decida si se reabre el procedimiento contra la ex alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, tal y como pide el ministerio fiscal.

Una confesión tras un acuerdo de conformidad con Fiscalía

La intervención de Isabel Jordán en la vista oral fue en la línea del escrito que presentó hace más de un mes donde reconocía su participación en los hechos juzgados y acusaba a la ex regidora de tener conocimiento del procedimiento fraudulento de adjudicación de los trabajos. Esta acusada, según se apuntó al inicio del juicio, ha alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía.

Así, la administradora afirmó que los tres contratos realizados por el Ayuntamiento con las empresas del entramado Gürtel —la instalación del estand en Fitur, un espectáculo ecuestre en la Plaza Mayor y un recital flamenco en los Jardines del Retiro— se adjudicaron sin concurso público y que estas firmas participaron en la elaboración de los documentos de contratación con posterioridad a la celebración de la cita turística falsificando las fechas.

Durante su declaración hizo mención también del papel que tuvo el periodista Isidro Cuberos en estas contrataciones. A Cuberos, que durante años estuvo vinculado al PP como asesor de algunos altos cargos (entre ellos Javier Arenas) y que falleció en un accidente de tráfico en 2015, se le asignó desde el principio de la investigación el papel de mediador entre las empresas de Correa y el Ayuntamiento. No en vano estuvo imputado en esta causa hasta su muerte.

Sobre él, Jordán apuntó que fue él "quien lideró siempre el tema" y quien mantenía el contacto y la “buena relación” con García-Pelayo. Así, aseguró que ambos estuvieron en dos reuniones en la sede de las empresas de Gürtel en Madrid en las que asegura también participó el número 2 de la Gürtel, Pablo Crespo —acusado también en este juicio—, y en las que se "estuvo revisando el diseño". "(En aquel momento) no había pliego ninguno ni conocimiento por parte nuestra de que iba a haber un pliego", aseguró.

En esta línea, apuntó que Cuberos hizo el encargo de la promoción de Jerez en Fitur, unas labores que inicialmente se facturaron a su sociedad Cuberos Comunicación. Sin embargo, añadió que "al final hubo que hacer una documentación para presentarse a un concurso" en unas conversaciones que se produjeron "una semana después de hacer los eventos".

Al respecto, Jordán declaró: "Lo que conozco es lo que Isidro Cuberos le dice a Crespo, que se van a hacer unos pliegos, que manda un primer borrador. A mí lo único que me dice Crespo es que hay que presentarse a un concurso y que hay que poner una fecha anterior a los eventos que se hicieron".

Isabel Jordán, quien también afirmó haber recibido “amenazas” en la cárcel en estas últimas semanas, se encuentra actualmente en prisión al haber sido condenada a unos 20 años sin libertad por otras piezas ya juzgadas de la trama Gürtel.

Pablo Crespo niega conocer a García-Pelayo

Tras la intervención de Isabel Jordán, debía prestar declaración Francisco Correa, quien se limitó a manifestar que se acogía a su derecho de no hacerlo por expresa voluntad de su abogado ya que entiende que tiene "poco que aportar" a esta pieza separada. De hecho incidió en el papel protagonista de Isidro Cuberos en estos contratos señalando: "La persona que debería estar aquí desgraciadamente no está". Se reserva, no obstante, la posibilidad de intervenir cuando se le ofrezca una última palabra ante el tribunal.

Por su parte, Pablo Crespo sí respondió a las preguntas de su abogado para negar todo el testimonio de Isabel Jordán, empezando por las reuniones con la ex alcaldesa de Jerez. "Nunca he conocido ni he visto a García-Pelayo y, que a mí me conste y siendo consejero delegado de la empresa, nunca ha estado en (la sede de) Serrano 40", sentenció. Acto seguido afirmó: "Cada uno se defiende como puede y no me meto, pero lo que no me parece de recibo es mentir".

También hizo referencia al papel de Isidro Cuberos. "Cuberos jamás nos habría dado contacto con su cliente. No se le ocurre traernos a la alcaldesa por si la fagocitamos como cliente", dijo. Asimismo negó conocer a los trabajadores del Ayuntamiento de Jerez procesados en esta causa.

En esta pieza, además de los responsables de las firmas, se encuentran acusados dos empleados de estas compañías así como cinco técnicos y ex técnicos municipales. Se analiza la adjudicación directa y sin concurso público de tres lotes para la promoción de la ciudad en la Feria Internacional de Turismo de Madrid de 2004. Los servicios no solo constaron de la instalación y gestión del estand en la cita turística sino también de la organización de un espectáculo ecuestre en la Plaza Mayor y de un espectáculo flamenco en El Retiro.