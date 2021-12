Adelante Cádiz se abstendrá en la votación del presupuesto de la Diputación

Los diputados de Adelante Cádiz Lorena Garrón y Alejandro Gutiérrez han valorado los presupuestos de la Diputación para el año 2022 que este miércoles serán llevados al pleno para su aprobación, lamentando que sean unas cuentas “continuistas que no abordan políticas transformadoras de la provincia”. Tal como ha explicado Garrón, “el presupuesto es la principal arma que tiene una administración pública para poner en marcha sus políticas y, en el caso de la Diputación, no se trata de que falta de dinero, sino cómo y dónde se va a invertir ese dinero, de qué políticas se van a hacer”, según ha opinado.

"Creemos que los presupuestos no son malos porque, efectivamente, se han visto incrementadas las partidas destinadas a sanidad, fomento del empleo, cultura o infraestructuras, pero no podemos decir lo mismo de partidas como las de vivienda o urbanismo, que se reducen un 10,05%; bienestar comunitario, que se rebaja en un 27,86%, es decir, un millón de euros menos; o cuatro millones de euros menos, un 30,42%, en Medio Ambiente. No son malos pero no son los mejores presupuestos posibles, sin duda”.

Para la diputada provincial “hay dos cuestiones de estos presupuestos que entendemos que no cumplen y que explican nuestro sentido del voto. Por un lado, no contemplan políticas transformadoras y, por otro, ningunean como pocos la participación”.

En concreto, “estos presupuestos continuistas, obedecen a unas líneas políticas que durante años no han hecho más que convertir a Cádiz en una provincia de empleo precario y exclusión social. No son unos presupuestos que sirvan para transformar sino para recuperar el pésimo lugar que teníamos antes de la pandemia”. De otro lado, “tampoco son los mejores en cuanto a la forma, puesto que piden consenso con la palabra, pero no lo demuestran con los hechos”. Así, de las diez propuestas presentadas a los presupuestos, no se ha aceptado ninguna, “incluso propuestas presentadas en este pleno y aprobadas por unanimidad”.

Es el caso, por ejemplo, de la moción aprobada el mes pasado para poner en marcha una línea específica de subvenciones de ayudas directa al alquiler para las víctimas de violencia de género. “Pues ni rastro de eso”. Como tampoco, la propuesta de una empresa pública de energía. “Con una Agencia Provincial de la Energía, con el cambio climático encima y la subida de los precios de la electricidad, la Diputación podría líder un cambio de modelo energético que democratice la producción de energía y que se base en la sostenibilidad, pero tampoco”, ha lamentado Garrón.

Así las cosas, “Adelante Cádiz se abstendrá mañana en la votación de los presupuestos, porque no suponen un cambio de modelo para una provincia que necesita romper inercias que siempre nos colocan a la cola de todos los indicadores”. Por eso, “no podemos más que abstenernos y emplazar a la presidenta a abrir un debate sereno, participativo y de verdad con el resto de grupos políticos para que, el próximo año, podamos sacar adelante una herramienta que de verdad permita avanzar a todos los gaditanos y gaditanas de toda la provincia”.

La situación laboral de la Bahía de Cádiz

Por otro lado, el diputado Alejandro Gutiérrez, que tiene ahora la dedicación exclusiva del grupo de Adelante en la Diputación. ha explicado que, precisamente, “porque necesitamos políticas transformadoras, llevamos a este Pleno una moción relativa a la situación laboral en la Bahía de Cádiz, porque lo que ha pasado con la huelga del metal es sólo la punta del iceberg”.

En su proposición, Adelante Cádiz insta al Gobierno a derogar la reforma laboral, a que haga una auditoría en Navantia, tal y como demandan los trabajadores, y a incrementar el número de inspectores de Trabajo para que “los convenios no se queden en papel mojado”. Asimismo, “instamos a los Gobiernos Central y de la Junta a ampliar las inversiones en la transición ecológica y a la defensa a ultranza de cada puesto de trabajo”.

“Aunque la huelga finalizara, nosotras queremos hablar de cómo la subcontratación ha pulverizado los derechos laborales de los trabajadores y de cómo puede mirarse para otro lado en una empresa pública como es Navantia. Y aunque, el Gobierno haya presupuestado un BAM, queremos dejar de ser chantajeados, con cierres y fin de cargas de trabajo, y hablar de inversión, de planes de diversificación y reindustrialización, de transición ecológica”. Por eso, “hemos solicitado una reunión con las responsables de los ministerios de Trabajo, Hacienda e Industria, a las que instamos a realizar una reunión con las alcaldías de la Bahía de Cádiz”.