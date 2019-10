Adelante Cádiz lleva las demandas de los Bomberos y la mejora del transporte en CRMF de San Fernando a la Diputación

Los diputados provinciales de Adelante Cádiz, Lorena Garrón y Antonio Romero, llevarán las diferentes demandas de Bomberos al pleno provincial. Acompañados por el secretario general del sindicato de Bomberos, Alberto Sánchez, explicaron en rueda de prensa las dos mociones que defenderán este miércoles tras el encuentro que habían mantenido el pasado 3 de octubre con los representantes de los bomberos para conocer in situ la problemática que vienen sufriendo.

Así, Sánchez enumeró que reclaman medidas como la realización de una auditoría para la situación económica del Consorcio tras los presuntos gastos ilícitos recogidos en la conocida como ‘Operación Flama’, mayor celeridad en las licitaciones de material y formación y un aumento de plantilla, muy mermada en época estival cuando las vacaciones no se cubren con más personal en municipios donde el aumento de población por el turismo es considerable.

La diputada detalló además que en la moción piden además instar a los representantes de los ayuntamientos en el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz a hacerse cargo de la financiación que les corresponda para garantizar la realización de la auditoría externa; al Consorcio a que cree una mesa de trabajo con los representantes de los trabajadores del sector para diseñar el nuevo parque de bomberos teniendo en cuenta sus necesidades y demandas. En la moción, además, se pide a la Junta de Andalucía que desarrolle la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía, atendiendo a las demandas del sector como son la profesionalización y a mejora de sus condiciones laborales y al Gobierno central a que apruebe una ley marco de emergencias, atendiendo a las demandas del sector como son la profesionalización y la mejora de sus condiciones laborales.

De otro lado, Antonio Romero, explicó que la segunda de las mociones que defenderán en el plenario tiene que ver con una problemática concreta, la de los usuarios y usuarias del CRMF de San Fernando pero que dicho caso ha evidenciado el grave problema de la falta de accesibilidad de las personas con discapacidad al transporte público.

En concreto, el pasado mes de septiembre, el Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física (CRMF) de San Fernando puso fin al servicio de transporte, que para muchos usuarios es condición sine qua non para poder asistir y disfrutar de los servicios que el Centro ofrece, ya que necesitan un transporte desde su domicilio al centro. Romero recordó que este servicio de transporte existía desde la creación del CRMF, a finales de los años 70, siendo eliminado sin una explicación clara por parte del Centro. Antes de su eliminación daba servicio a usuarios de Chiclana, San Fernando, Cádiz, Puerto Real y Puerto de Santa María, que optaron por darse de baja o intentar hacer uso del transporte público. “Lo que ha evidenciado la eliminación de este servicio además, son las enormes carencias del transporte público y la discriminación que sufren estas personas”.

Es por ello, que Adelante Cádiz pedirá en primera instancia al Imserso, de quien depende el CRMF, a restablecer el servicio de transporte, como servicio fundamental, pero en todo caso, “hacer nuestra la responsabilidad de garantizar este servicio mientras el Imserso no lo resuelva, con el fin de evitar la situación actual de discriminación, a través de una licitación temporal de un servicio de transporte adecuado a las características de los usuarios”. Fruto de esta problemática mayor, el grupo provincial pedirá además “hacer nuestro el compromiso de hacer accesible el transporte público, dando traslado al Consorcio de Transporte de las obligaciones legales que tienen en el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad y colaborando en ello para hacerlo posible, atendiendo a las demandas del colectivo de personas con discapacidad” e instar a la Junta de Andalucía a establecer una regulación específica del transporte de personas con discapacidad. Para ello, creará una mesa de trabajo con las asociaciones de colectivos con personas con discapacidad como garantía de que las medidas responderán a sus demandas.

El recorte de mociones

Finalmente, la diputada Lorena Garrón lamentó la modificación del Reglamento que limita a un grupo de cuatro diputados como Adelante Cádiz a presentar sólo dos mociones. en el pleno de la Diputación. "Apoyamos como no podía ser de otra manera que los grupos más pequeños hayan visto incrementada su capacidad de presentar mociones de una a dos pero esta modificación deja a Adelante Cádiz en una auténtica situación de impotencia por no poder llevar a Pleno más que dos propuestas cuando tenemos una importante representación”. En cualquier, insistió, “mis compañeros y yo misma estamos trabajando para que no quede ningún rincón de la provincia sin cubrir y poder ser la voz de todas sus demandas que llevaremos al Pleno de una manera u otra”.