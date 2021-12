Adelante Andalucía ofrece ayuda a los trabajadores del metal detenidos

La portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha pedido en sus redes sociales la dimisión del Ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, y del Subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco, por las detenciones que se están dando en el día de hoy a trabajadores de metal, “en algunos casos a padres mientras llevaban a sus hijos al colegio”, ha denunciado la diputada.

Además, desde Adelante Andalucía han ofrecido “asesoramiento legal, apoyo social y económico” en la medida de sus posibilidades a las personas que se puedan ver envuelta en “operaciones represivas arbitrarias” que “no es la primera vez que vemos detrás de un conflicto y una lucha de las dimensiones de las que hemos vivido en la provincia de Cádiz” ha expuesto la portavoz andaluza.

Rodríguez considera que donde se tendría que estar llevando a cabo una investigación es en el Ministerio de Interior, en la Delegación del Gobierno y en la Subdelegción del Gobierno “para determinar quiénes fueron los irresponsables que tomaron la decisión de cargar contra una movilización masiva y pacifica como la del 23 de noviembre en Cádiz o quiénes tomaron la decisión de enviar tanquetas a barriadas populares”. Añade que lo que tendría que haberse enviada a la provincia es una mediación política, social y económica, “que es lo que se espera de un gobierno de progreso”

Desde Adelante son contundentes y expresan que si se espera que lo que quede y cale sea un mensaje de que no se puede pelear sin pagar las consecuencias “la llevan clara”. “Nosotros vamos a plantar cara a esa actitud porque no vamos a dejar solas a las personas que se vean inmersas en esta situación y porque no vamos a dejar de luchar por el pan de nuestros hijos”

Rodríguez ha finalizado con un mensaje de esperanza, asegurando que se ha encendido una chispa que “no se va a apagar en Cádiz” y que espera que además “se extienda al conjunto de Andalucía porque es la defensa de nuestro futuro”