Adelante Andalucía pide una segunda línea eléctrica para Puerto Serrano

La parlamentaria andaluza de Adelante Andalucía por la provincia de Cádiz, Inmaculada Nieto, señala que ha presentado una proposición no de Ley para instar a la Junta, como competente en Industria, a que pida a la empresa que da el suministro eléctrico en Puerto Serrano la creación de una segunda línea dentro de su plan de inversiones 2020-2021.

Según explica Inmaculada Nieto a Europa Press, el pasado mes de septiembre, tras un temporal que derribó las cuatro torretas que suministran electricidad, el municipio entero de Puerto Serrano sufrió un apagón de cerca de 24 horas. Por su parte, la empresa suministradora Romero Candau puso a disposición de los vecinos un sistema de reclamaciones por pérdidas debido al corte de luz.

La parlamentaria de Adelante señala que el Ayuntamiento ha pedido explicaciones para ver de qué manera este tipo de situaciones pueden evitarse en un futuro. En este sentido, ha explicado que uno de los problemas es el que el municipio está suministrado por una sola línea, lo cual cuando la línea falla no hay una alternativa y el suministro se cae hasta que no reparan.

Nieto ha indicado que por ello lo que piden es que la empresa, en su plan de inversiones, meta la inversión necesaria para tener el recurso de una segunda línea, "para que una situación de esta que se puede dar, no tenga como consecuencia que se quede toda una población sin suministro".

Así, con una proposición no de Ley, Adelante Andalucía va a pedir a la Junta, que al tener la competencia de Industria le exija a la empresa que en su plan de inversión incluya una segunda línea para Puerto Serrano. "Estamos hablando de un suministro básico, porque la electricidad no es un lujo y estando el suministro como está ahora no se garantiza ese suministro básico", añade.