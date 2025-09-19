El 86% de los delitos juzgados en Cádiz fueron cometidos por españoles durante 2024

Un total de 9803 personas recibieron una condena firme por delitos cometidos, en la provincia de Cádiz, a lo largo de 2024. Este dato, actualizado por el INE, supone un incremento de algo más del 20% respecto a hace una década, aunque es una cifra menor a la alcanzada en 2022, cuando fueron condenadas 9.557 personas.

De este total, el número de detenidos de nacionalidad española es sustancialmente muy superior a los procedentes de otros países: supone el 86,22% frente a poco más del 13% de extranjeros, lo que contradice a quienes trasladan la imagen de que son los extranjeros los que autores del mayor número de delitos en España.

En cuanto a los juzgados con sentencia firme procedentes de otros países, 397 vienen de la Unión Europea, lógicamente sin España; 790 llegaron de países africanos, otros 187 de América y 14 de Asia. Todos muy lejos de los 8.813 españoles condenados.

Por edades el mayor número de sentencias fueron para autores de delitos con edades comprendidas entre los 41 y 50 años de edad (2.287 casos), seguidos de los de 36 a 40 años (1.354) y los de 51 a 60 (1.233). Se condenaron 137 personas con más de 71 años de edad y 359 entre 60 y 70 años. En todo caso, si el INE aporta estos datos en bloques quinquenales en los grupos con más casos, destaca que en el bloque de solo tres años, entre 18 y 20, se acumularon 710 condenas.

Comparando estas cifras respecto a las de hace una década, crece de forma más que notable los casos delictivos ya cerrados por la justicia en el grupo entre 41 y 50 años de edad, pues si en 2024 fueron los citados 2.287, en 2014 se bajaba hasta 1.565. Ese hace, sin embargo, se condenaron a 21 personas más entre 18 y 20 años que en el pasado ejercicio.

Del total de los condenados, 7.955 eran hombres y 1.848 mujeres. Este último grupo casi ha duplicado su cifra respecto a 2014, cuando apenas se pasaba del millar de condenas.

En total, se produjeron en la provincia en 2014 14.812 delitos, de los que 13.065 lo protagonizaron españoles.

El estudio publicado por el INE indica que el pasado año se condenaron con sentencia firme a 527 menores (con edades entre 14 y 16 años). De estos, igualmente una amplia mayoría de nacionalidad española: 484, frente a 43 extranjeros. Se juzgaron 151 delitos de personas con 16 años, 122 con 15 años y 112 de 14 años de edad.

Se ha producido una importante bajada en todos estos datos respecto a 2014, cuando se elevaron a 815 los casos condenados.