25N Cádiz: Puzzle simbólico en Subdelegación para recordar la lucha contra la violencia machista

Desde esta mañana, el exterior de la sede de Subdelegación de Gobierno en Cádiz cuenta con un puzzle mural de 15 piezas en cuya colocación han participado representantes de diferentes entidades. El conjunto reúne varios mensajes contra la violencia de género y quiere representar la lucha colectiva contra las distintas formas de violencia machista. El acto formaba parte de las actividades organizadas este 25N desde Subdelagación, que han incluido también la inauguración de la exposición ‘No te olvido, te dibujé en poemas’, con poemas y dibujos vinculados a alguna violencia de este tipo.

Como todos los años, se ha procedido a la lectura de los nombres de las 41 víctimas mortales que se han registrado este año en nuestro país a causa de la violencia de género, de los cuales, tres eran menores. Unos nombres que cuelgan del ‘árbol de la esperanza’, plantado frente a la fachada de la institución.

De la lectura del texto oficial se ha encargado la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, acompañada de representates de los sindicatos CCOO y UGT; Guardia Civil; Policía Nacional; Asociación Aperfosa (que atiende a mujeres víctimas de trata); Mujer Gades; Asociación Puertas de Tierra; Estela, autora del cuento contra la violencia "Pepuka y el Monstruo que se llevó su sonrisa”; y alumnos del Colegio de Educación Infantil y Primaria María Valle.

RESPUESTA "INTEGRAL, SOSTENIDA Y COORDINADA"

En la declaración, el Gobierno de España reafirma su compromiso firme e inequívoco: tolerancia cero frente a todas las formas de violencia machista. “Nuestro objetivo es claro: construir una sociedad igualitaria, libre y segura para todas las mujeres y niñas. Una sociedad donde la dignidad y los derechos humanos sean innegociables. Esta lucha exige una respuesta integral, sostenida y coordinada desde todas las instituciones públicas”.

En el texto leído se hace un repaso a los avances que nos han convertido en referente internacional, con la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género como hito más destacado. Además, dentro de esta lucha integral se encuentran normas para hacer del mundo laboral, educativo y digital espacios seguros y libres de violencia, como el Proyecto de Ley Orgánica para la protección de menores en entornos digitales, el anteproyecto de Ley Orgánica integral contra la trata y la explotación de seres humanos o el de Ley Orgánica de medidas contra la violencia vicaria.

El mensaje ha destacado también la sensibilización como clave para la concienciación social, la identificación de conductas machistas y la detección temprana de la violencia; y se ha recordado que la provincia de Cádiz mantiene activos en el Sistema VioGén un total de 4.224 casos de mujeres víctimas de la violencia de género a día de hoy.