Hoy miércoles, 1 de abril, se cumplen 25 años de la publicación en BOJA de la independencia de San José del Valle. Las bodas de plata de una publicación que permitió que se convirtiera en el municipio número 44 de la provincia de Cádiz. Se trata de una efemérides que los vallenses tenían previsto celebrar por todo lo alto con multitud de actos lúdicos y culturales. Sin embargo, el estado de alarma por coronavirus ha obligado al aplazamiento de toda la agenda festiva , tal como ha ocurrido con los eventos en el resto del país.

Su alcalde, Antonio González, lamenta que no pueda celebrarse este aniversario pero deja claro que lo primero es la salud. Aun así lanza un mensaje claro: “Celebraremos la independencia sí o sí, los vallenses pueden estar tranquilos”. ¿Cuándo? Pues las circunstancias lo dirán, “como si tenemos que celebrarlo en 2021”. Y no es para menos, ya que San José del Valle no sólo debía celebrar su segregación de Jerez, sino que también conmemora hoy el 325 aniversario de la llegada de los Carmelitas al pueblo.

Antonio González, alcalde socialista desde las últimas municipales, tenía 17 años cuando se conoció que San José del Valle había logrado su autonomía. Fue un 28 de marzo (aunque no fue oficial hasta su publicación en BOJA cuatro días después) y, pese al tiempo pasado, lo recuerda con claridad. “Estaba en La Barca en el instituto y al llegar a El Valle a las tres y media de la tarde, porque entonces no había móviles, mi abuela me dijo ‘ya somos independientes’, que lo ha dicho El Rucho. Yo no le hice mucho caso porque lo que quería era comer”, recuerda el alcalde.

No fue hasta horas más tarde, durante la merienda cuando su vecina “María La Zapatera, nos dijo que era verdad. Después se escucharon las campanas y en el altavoz se anunció que iba a haber una fiesta en la plaza esa misma noche”, rememora González.

Dos décadas y media después, el alcalde asegura que el pueblo ha experimentado una gran transformación: “¿Cómo ha cambiado la vida en San José del Valle desde entonces? Simplemente ahora hay vida, antes era una pedanía moribunda y no teníamos apenas inversiones”. “Éramos los grandes olvidados tanto del Ayuntamiento matriz que era Jerez y su alcalde Pedro Pacheco, como de la Diputación de Cádiz de entonces”, lamenta.

Para el socialista no cabe duda de que la independencia “es una razón de ser y de supervivencia de algunos pueblos que estamos alejados de nuestros núcleos y que, por supuesto, carecemos de los servicios esenciales y básicos que tiene cualquier pueblo”. De hecho, recalca que la segregación “no solamente nos urgía por estar casi a 35 kilómetros de distancia con las carreteras de entonces, sino que si a eso le sumas el olvido sistemático que el Ayuntamiento de Jerez tenía sobre San José del Valle pues se hizo viral. Además, con el sentimiento de independencia y de idiosincrasia de un pueblo, que ya tenía 300 años cuando se independizó en 1995, pues todo lo sumas y tienes el cóctel perfecto que es querer ser un pueblo, con ganas de pueblo y demostrar poder ser un pueblo autónomo e independiente”.

A pesar de los enfrentamientos de la época entre Pedro Pacheco y el alcalde de El Valle, José María García, Antonio González no cree que la petición de autonomía fuese consecuencia de esta situación. De hecho, hace hincapié en que “el sentimiento independentista de San José del Valle es muy anterior al nacimiento de Pedro Pacheco. Aquí hay escritos, incluso en la posguerra, de gente que se reunía y ya decía el abandono al que estaban sometidos”. Igualmente, en el 1960, “el entonces secretario Juan Ramírez escribió Manojillo de ideas, un librito donde ya alumbraba que San José del Valle solo saldría adelante a través de una autonomía y su independencia, nunca como término de Jerez. Y así fue”.

Por estos motivos, González reitera que “antes de que Pacheco empezara a andar, ya estaba andando la idea de independencia de San José del Valle. Por eso a mí cuando me dicen ‘si hubiera sido otro alcalde de Jerez….’. Mire usted y ¿si Pacheco no hubiera sido alcalde de Jerez, Jerez sería hoy lo que es? Pues tampoco lo podemos saber, podría ser mejor o podría ser peor”.

A la espera de poder celebrar este importante aniversario, el munícipe reconoce que para llegar a la segregación fue fundamental el trabajo realizado por muchas personas, en primer lugar, por la Asociación Pro Independencia de San José del Valle. “Fue un conjunto de vecinos que desde principios de los 70 luchó y manifestó transversalmente sus ideas en términos pacíficos”, detalla. Además, no se olvida del trabajo realizado por “José María García Gutiérrez, El Rucho. Fue el primer alcalde democrático y alcalde también en la primera legislatura de la independencia del 95 al 99. Luchó bastante y hay que reconocérselo”. Y, por último, Antonio González destaca que “la propia ciudadanía de San José del Valle” fue fundamental para llegar a la autonomía. “En general, la independencia contaba con más de un 90% de respaldo de los vallenses”, concluye.