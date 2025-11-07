'100x100 Sanlúcar' inicia su andadura con un proyecto político municipalista centrado en la “reconstrucción de la ciudad”

Una nueva formación de carácter municipalista, 100x100 Sanlúcar, ha comenzado su actividad con la creación de un primer grupo de trabajo ciudadano. El objetivo, según explican sus promotores, es diseñar una alternativa política “independiente y centrada en la gestión eficaz de la ciudad”.

El proyecto se integra en la plataforma provincial 100x100 Unidos, que ya cuenta con presencia en otros municipios de la provincia. En el caso de Sanlúcar, la organización se plantea como respuesta al descontento de una parte de la ciudadanía con los partidos tradicionales y su gestión municipal en los últimos años.

Durante la presentación del grupo de trabajo, Javier Vidal, presidente de 100x100 Unidos, señaló que “ha llegado la hora de recuperar Sanlúcar”. Vidal afirmó que el objetivo de la nueva formación no es “señalar lo que está roto, porque los sanluqueños ya lo saben”, sino “reconstruir la ciudad” con un enfoque participativo.

Según sus impulsores, el proyecto busca ofrecer una alternativa “desde la tierra y no desde los despachos”, apostando por la implicación directa de los vecinos en la toma de decisiones. En este sentido, la organización ha anunciado la puesta en marcha de un proceso participativo que incluirá la recogida de propuestas e ideas de los ciudadanos.

Como parte de esta primera fase, 100x100 Sanlúcar ha estrenado su página web (www.100x100sanlucar.es), donde los interesados pueden unirse al proyecto, trasladar sus inquietudes o integrarse en los grupos de trabajo que comenzarán sus reuniones en las próximas semanas.

La formación ha programado además un acto público de presentación para mediados de diciembre, que servirá para dar a conocer sus líneas de actuación y abrir oficialmente el proceso de participación ciudadana.

Vidal subrayó que este no es todavía el momento de hablar de candidatos, sino de “ideas y proyectos”. Según afirmó, 100x100 Sanlúcar aspira a ser “un proyecto abierto donde caben todos los sanluqueños que buscan recuperar el futuro de su ciudad”.

Expansión en la provincia

La plataforma provincial 100x100 Unidos continúa ampliando su presencia en distintos municipios gaditanos con el objetivo de consolidar un movimiento ciudadano de carácter municipalista y transversal. Nacida en La Línea de la Concepción, donde cuenta con su principal referente político, el alcalde José Juan Franco Rodríguez, la formación ha extendido su estructura a varias localidades de la provincia. También gobiernan en Chipiona, a través del grupo 'Unidos por Chipiona' que encabeza Luis Mario Aparcero.

Según fuentes de la organización, 100x100 Unidos dispone ya de equipos de trabajo o agrupaciones locales en Los Barrios, Algeciras, Tarifa, Conil, Medina Sidonia, El Puerto de Santa María, Jerez, San Fernando, Arcos de la Frontera, Ubrique y Barbate, entre otros municipios.

El proyecto agrupa a distintas formaciones locales bajo un mismo paraguas provincial, en ocasiones con denominaciones propias como “100x100 por...” o “Unidos por...”, pero compartiendo una misma línea de acción política basada en la gestión municipal, la participación vecinal y la independencia de los grandes partidos.