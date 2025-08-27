Trump se retracta y dice que no habrá "final concluyente" de la guerra en Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una reunión de gabinete.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que "no habrá un final concluyente" en el conflicto entre Israel y Gaza, retractándose tras haber dicho 24 horas antes lo contrario.

"No hay nada concluyente. Esto lleva mucho tiempo ocurriendo", afirmó Trump durante una reunión de gabinete, cuando fue cuestionado por reporteros sobre las posibles salidas a la nuevas incursiones militares israelíes en Gaza.

El mandatario dio marcha atrás luego de haber asegurado el lunes que en "dos o tres semanas" habría un desenlace de la guerra.

Antes de retractarse, Trump había dicho "no sentirse feliz" por la muerte de cinco periodistas durante el bombardeo a un hospital en Gaza esta semana y había asegurado que esto "debería terminar".

"Esperamos poder resolver las cosas rápidamente respecto a Gaza y también lo mismo con Ucrania y Rusia", agregó Trump durante una reunión de gabinete que se ha extendido por más de tres horas.

El mismo martes, la organización pro derechos humanos Human Rigth Watch (HRW) consideró, en un comunicado que el Ejército de Estados Unidos "puede enfrentarse a consecuencias legales" por haber presentado asistencia a las fuerzas armadas de Israel en comisión de crímenes de guerra en Palestina.

Por su parte, Trump dirigirá este miércoles una "gran reunión" para abordar la situación de Gaza.

El enviado especial a Oriente Próximo de Estados Unidos, Steve Witkoff, confirmó la reunión que se desarrollará en la Casa Blanca durante una entrevista en la cadena Fox News.

Witkoff no dio detalles sobre los funcionarios o invitados a la reunión, pero agregó que existe "optimismo" respecto a que la Administración Trump encuentre un camino que permita poner fin al conflicto en 2026.