Trump presume: "Me llaman el presidente de Europa"

Trump presume de liderazgo, tanto que asegura que los líderes europeos le llaman "el presidente de Europa". El pasado 19 de agosto, el presidente de Estadis Unidos se reunió con el líder ucraniano, Volodimir Zelenski, y siete líderes europeos más, entre los que estaban el presidente de Francia, los primeros ministros de Alemania, Reino Unido e Italia, además de la presidenta de la Comisión Europa, Ursula von der Leyen. Uno de los asistentes fue el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien de modo público llamó "daddy" a Trump en la cumbre de la Alianza de junio.

En una de sus habituales, y largas, ruedas de prensa en el Despacho Oval, Trump ha declarado este lunes que le llaman así por su gestión de la guerra de Ucrania y por conseguir que los líderes de la OTAN acordasen elevar el gasto en defensa hasta el 5 %.

"Respetan a su presidente (en referencia a él mismo) hasta tal punto que, en broma, me llaman el presidente de Europa, lo cual es un honor", declaró Trump a los periodistas en el Despacho Oval durante un acto para firmar varias órdenes ejecutivas. Mientras hablaba sobre la oposición demócrata y los acusaba de financiar protestas para "tratar de destruir el país", Trump apuntó que, a su juicio, EEUU "es ahora, con diferencia, el país más respetado del mundo".

Según dijo, haber recuperado este respeto, que niega que existiera durante la presidencia de su predecesor, Joe Biden, se debe al liderazgo que ha mostrado ante algunos socios europeos. "Lo vieron con los líderes europeos", apuntó Trump en relación a la cumbre que mantuvo el pasado 18 de agosto.